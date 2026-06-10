未来の家族車を提案したホンダの挑戦

2026年6月現在、自動車業界では電動化や自動運転技術の進化が話題の中心となっています。

しかしその一方で、「車内でどれだけ快適に過ごせるか」という価値もますます重視されるようになりました。

【画像】超いいじゃん！ これがホンダ斬新「“3列6人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る！（24枚）

そうした流れを見ていると、今から十数年以上前に発表されたコンセプトカーの中には、現代のクルマづくりを先取りしていたモデルが少なくなかったことに気づかされます。

その代表例のひとつが、ホンダが2009年の東京モーターショーで披露した「スカイデッキ」です。

スカイデッキが登場した2009年は、ハイブリッド車への注目が高まり始めていた時期でした。

環境性能への関心は強まっていたものの、現在のようにEVが主流の話題となる時代ではなく、多くのメーカーが未来のモビリティのあり方を模索していました。

そんな中でホンダが提示したスカイデッキは、単なるデザインスタディではなく、将来の家族向け車両の新しい可能性を示した存在だったのです。

まず目を引くのが、その独特なスタイリングです。全長4620mm×全幅1750mm×全高1500mmというボディサイズを持ちながら、一般的なミニバンとは異なる低く流れるようなフォルムを採用していました。

背の高い箱型デザインではなく、スポーティさを感じさせるシルエットに仕上げられており、実用性とデザイン性の両立を目指したことがうかがえます。

ボディ全体には空力性能を意識した流線形のラインが取り入れられ、フロント部分には長いノーズと大型ロアグリルを装備。当時公開されていた「CR-Zコンセプト」とも共通する未来的な雰囲気を漂わせていました。

さらに特徴的だったのがドアの構造です。前席にはシザースドアを採用し、後席には斜め方向に開くスライドドアを組み合わせていました。

未来感を演出するだけでなく、乗り降りのしやすさにも配慮されており、デザインと機能性を高いレベルで両立させようという考えが感じられます。

室内に目を向けると、スカイデッキの先進性はさらに際立ちます。乗車定員は3列6人乗りでしたが、従来のミニバンとは異なる発想で設計されていました。

薄型のシートを採用することで開放感を高め、シートやセンターコンソールは浮遊感を演出するデザインとなっていました。そのため室内全体がまるでラウンジのような雰囲気を醸し出していたのです。

また、2列目シートには独自の格納機構が備えられていました。必要に応じて前席下へ収納できる構造となっており、乗降スペースを大きく確保することが可能でした。

さらに3列目シートは床下収納式となっており、使用しない際には広い荷室として活用できます。

現在ではミニバンやSUVで広く見られるシートアレンジですが、2009年の段階でここまで柔軟な空間活用を提案していたことは非常に興味深いポイントです。

そして車名の由来にもなった大面積ガラスルーフも、このモデルを語る上で欠かせません。

天井の大部分をガラスで覆う設計によって、車内には豊富な自然光が入り込み、圧倒的な開放感を実現していました。

近年はパノラマルーフを装備する車種が増えていますが、その考え方を15年以上前から提示していたことになります。

パワートレインについては詳細な数値こそ明らかにされませんでしたが、小型軽量のハイブリッドシステムをセンタートンネル内へ配置する構想が示されていました。

このレイアウトにより低重心化を図りながら、広い室内空間も確保しようとしていたのです。現在の電動車にも通じる発想であり、当時としてはかなり革新的な試みだったといえるでしょう。

残念ながらスカイデッキは市販化には至りませんでした。しかし、そのコンセプトが無駄になったわけではありません。

後に登場したホンダ「ジェイド」には、低めのスタイルや3列6人乗りのパッケージングなど、スカイデッキの思想を受け継いだと思われる要素が数多く盛り込まれていました。

このスカイデッキに対して、ネット上でも再評価する声は少なくありません。「今発売されても十分通用するデザインだと思う」「ジェイドの原型を見ているようで面白い」「ホンダらしい挑戦的な発想が感じられる」「市販化されなかったのが本当に惜しい」「当時としてはかなり未来を見据えていた」「今のEV時代にこそ合うコンセプトだったかもしれない」「室内空間の広さと開放感がイイね」といった意見が見られます。