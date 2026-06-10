【海外市場の注目ポイント】米消費者物価指数（ＣＰＩ）、カナダ中銀金融政策会合



本日２１時半に５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。４月はガソリン価格の伸びなどもあって、予想を超える伸びを示した。４月から５月にかけて米国ではガソリン価格がさらに大きく上昇しており、５月分のＣＰＩもエネルギー価格上昇などを支えに、前回から伸びが強まると予想されている。ある程度の伸びは想定済みで、予想前後であれば、明日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）の発表などを控え、動きは限定的に留まる可能性が高い。ただ、流通コスト拡大などを背景に予想以上に伸びているようだと、ドル高が強まる可能性が高い。



２２時４５分にはカナダ銀行（中央銀行）が政策会合の結果を発表する。政策金利は現行の２．２５％での維持が見込まれている。前回会合では粘り強く（政策金利を）維持することが可能との表現が見られた。こうした声明での姿勢に変化があるかどうかがポイントとなる。

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