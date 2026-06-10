セ、パ両リーグは１０日、５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、パの投手は日本ハムの伊藤大海投手（２８）が３度目の受賞を果たした。打者は西武のタイラー・ネビン内野手（２９）が２度目の受賞となった。セの投手は阪神の高橋遥人投手（３０）、打者は阪神の佐藤輝明内野手（２７）がともに２カ月連続で選出された。

伊藤は５月は４試合２９投球回で４勝０敗、防御率１・２４、３１奪三振。全試合でクオリティースタート（６回以上自責点３以下）を達成し、２６日の阪神戦（甲子園）では今季初完封を飾った。

２４年９、１０月度以来の受賞に「素直にうれしい。去年はとっていなかったので、５月に限らず今後も頑張っていきたい」と心境を語った。

３月のＷＢＣに出場後、シーズンでも開幕投手を務めたが４月までは２勝と低調。そこから登板を重ねるごとに改善してきた。「あまり状態が良くない中で、試行錯誤しながら、いろんな人の意見を聞きながら結果を残せたので良かった。自分自身と向き合いながら丁寧に丁寧にというところが、こういういい結果に結びついたのかなと思うし、味方にもたくさん助けられた５月だった」と振り返り「真っすぐの強さがしっかり戻ってきたのが一番」と復調の要因を挙げた。

前日９日のＤｅＮＡ戦でも１失点完投でリーグトップタイの７勝目を挙げた。今後に向け「ここからさらに勢いをつけられるような投球をしたい。伊藤が投げる日は勝てるという雰囲気をつくっていきたい」とエースの自覚をにじませると「背番号分は必ず勝ちたい」と、１７勝を必達目標に掲げた。