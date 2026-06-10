新型AI「Apple Foundation Models」は何がスゴいのか？iPhone上で200億パラメーターのマルチモーダルモデル「AFM 3 Core Advanced」を動作させる画期的な仕組み

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