リボンがキュート！ 2026年6月発売「Lil ala mode めじるしアクセサリー3」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「Lil ala mode めじるしアクセサリー3」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「Lil ala mode めじるしアクセサリー3」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
Lil ala mode めじるしアクセサリー3
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・MOUSSE
・LATTE
・CAMMY
・SOUFFLE
・PUFF※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「Lil ala mode めじるしアクセサリー3」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「Lil ala mode めじるしアクセサリー3」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
夏を彩る！リボンをまとった可愛いデザインイラストレーター・mikkoさんが描く「Lil ala mode（リルアラモード）」のめじるしアクセサリーに、待望の第3弾が登場しました。今回は夏にぴったりな、フリルをあしらったお洋服やリボンがとってもキュートなデザインに仕上がっています。ペットボトルや傘の取っ手など、身の回りの色々な場所に可愛くめじるしをつけることができる注目のアイテムです。
詳細情報▼商品名
Lil ala mode めじるしアクセサリー3
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・MOUSSE
・LATTE
・CAMMY
・SOUFFLE
・PUFF※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)