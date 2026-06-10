テレビ東京の中根舞美アナウンサー（25）が9日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。大物プロデューサーに“抗議”する場面があった。

番組冒頭、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏に向けて「あのちょっと、佐久間さんに文句があるんですけど」と切り出した中根アナ。同局への内定当時から「舞美に司会を頼みたい」とリクエストしていた親友の披露宴に、先日念願叶って出席したと話した。

ワンコーナーながら見事に司会を務め上げ、会場の拍手をもらった中根アナは「席が新郎のご友人と一緒だった」と回想。終了後、その中の1人から「中根さんって、（勝手にテレ東批評の）収録で号泣してた中根さんで合ってますか？」と確認された。

これに中根アナは「なんで知ってんだろう？たしかに泣いたけど」と動揺。すると男性は「僕、佐久間さんのラジオが大好きで、中根さんの話をいっぱい聞くんですよ」と明かしたという。

すると話を聞いていたタレント・伊集院光は「あのラジオを聞きましたけど」とニヤリ。佐久間氏のトーク内容に触れながら「“情緒不安定なアナウンサーがいて、なんか泣いてましたよ”って言ってました」とタレ込むと、中根アナは「ちょっとでもいいから、立派なアナウンサーでいさせてほしかった」と披露宴での体験を嘆き、「悔しい！悔しいです、私は」と“抗議”していた。

今年4月のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）で佐久間氏は、とある番組での振る舞いを伊集院から絶賛された中根アナが、「勝手にテレ東批評」の収録現場で泣き出したエピソードを紹介。「アナウンサーって職種はやっぱりメンタルが不安定なんですかね」とイジりつつ、「ニュースとか生放送進行とかうまいんですけどね」とフォローも入れていた。