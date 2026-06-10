ゴスペラーズ、新曲「Lessons」先行配信スタート！テーマは“人生と愛の10箇条”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ゴスペラーズが、EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル/6月24日リリース）より、新曲「Lessons」を6月10日に先行配信した。

■6月13日放送の『MUSIC FAIR』で「Lessons」をテレビ初歌唱

「Lessons」は、“人生と愛の10箇条”をテーマに、大人の心に追憶を呼び起こすミディアムナンバー。メンバーそれぞれの表情豊かなボーカルが織りなす、ゴスペラーズならではのハーモニーが印象的な楽曲となっている。

また、6月13日放送のフジテレビ系『MUSIC FAIR』に出演し、「Lessons」をテレビ初歌唱することも決定。30周年イヤーを経た彼らだからこそ表現できる、円熟したパフォーマンスに注目だ。

ゴスペラーズは、8月から12月にかけて、全国35公演を巡るライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”』を開催。EPの特典映像や追加情報は順次発表予定となっている。

■番組情報

フジテレビ系『MUSIC FAIR』

06/13（土）18:00～18:30

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lessons」

https://kmu.lnk.to/Lessons

2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』

https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL

■関連リンク

『MUSIC FAIR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/MUSICFAIR/

ゴスペラーズ OFFICIAL SITE

https://www.gospellers.tv/