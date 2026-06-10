道枝駿佑が白タキシード＆蝶ネクタイで“眠り顔”などクルクル変化するオフショットを披露！「リアル王子さま」「あざとポーズうれしい」「すべてがメロい」「笑顔が天使」
【写真＆動画】道枝駿佑が白タキシード＆蝶ネクタイで“眠り顔”など披露／なにわ男子『STAR』オフショット＆ムービー
なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、6月4日放送のフジテレビ系『STAR』に出演した際のオフショットを公開した。
■道枝駿佑「STARありがとうございました」
今回なにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバム『ND5』より、リード曲の「Celebrate」と、関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンスした。
道枝は「STARありがとうございました。またこのあとすぐねー！」というメッセージと共に計8点のオフショットを披露。
スタジオでジャケット・ベスト・パンツ、すべて真っ白の三つ揃いタキシードに蝶ネクタイとパールのネックレスをつけた衣装で、片手はチョキ、片手はパーのポーズを顔に添えてニッコリ。横分けした前髪から片目を見せ、もう片方は長い前髪越しに覗かせている。
さらに、両手を揃えて顔に添え、目を閉じて眠るような表情や、腕を組んで人差し指を噛みながらキリッと前を見つめる様子も。番組キャラクター“ほしの”をギュッと抱きしめる姿も公開している。
そして、横向きに立ち、ポケットに手を入れた決めポーズや、カメラが寄ったショット。また“ほしの”を抱いたあどけない笑顔や、俯く横顔が美しい全身ショットも見ることができる。
コメント欄には「タキシード衣装がリアル王子様」「寝てるポーズがかわいすぎる」「あざとポーズうれしい」「すべてのポーズがメロい」「笑顔が天使」などといったファンの声が続々と到着している。
なお『STAR』番組Instagramには、なにわ男子のメッセージ動画やオフショットも公開されている。
■道枝が投稿した『STAR』ソロオフショット
計8点の様々な表情やポーズにファン歓喜。
■『STAR』なにわ男子メッセージ動画
7人のキュートなわちゃわちゃ感に注目。
■『STAR』なにわ男子オフショット
7人全員が白タキシードでギュッと寄り添う仲良しショット。