道枝駿佑が白タキシード＆蝶ネクタイで“眠り顔”などクルクル変化するオフショットを披露！「リアル王子さま」「あざとポーズうれしい」「すべてがメロい」「笑顔が天使」

【写真＆動画】道枝駿佑が白タキシード＆蝶ネクタイで“眠り顔”など披露／なにわ男子『STAR』オフショット＆ムービー

なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、6月4日放送のフジテレビ系『STAR』に出演した際のオフショットを公開した。

■道枝駿佑「STARありがとうございました」

今回なにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバム『ND5』より、リード曲の「Celebrate」と、関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンスした。

道枝は「STARありがとうございました。またこのあとすぐねー！」というメッセージと共に計8点のオフショットを披露。

スタジオでジャケット・ベスト・パンツ、すべて真っ白の三つ揃いタキシードに蝶ネクタイとパールのネックレスをつけた衣装で、片手はチョキ、片手はパーのポーズを顔に添えてニッコリ。横分けした前髪から片目を見せ、もう片方は長い前髪越しに覗かせている。

さらに、両手を揃えて顔に添え、目を閉じて眠るような表情や、腕を組んで人差し指を噛みながらキリッと前を見つめる様子も。番組キャラクター“ほしの”をギュッと抱きしめる姿も公開している。

そして、横向きに立ち、ポケットに手を入れた決めポーズや、カメラが寄ったショット。また“ほしの”を抱いたあどけない笑顔や、俯く横顔が美しい全身ショットも見ることができる。

コメント欄には「タキシード衣装がリアル王子様」「寝てるポーズがかわいすぎる」「あざとポーズうれしい」「すべてのポーズがメロい」「笑顔が天使」などといったファンの声が続々と到着している。

なお『STAR』番組Instagramには、なにわ男子のメッセージ動画やオフショットも公開されている。

■道枝が投稿した『STAR』ソロオフショット

計8点の様々な表情やポーズにファン歓喜。

■『STAR』なにわ男子メッセージ動画

7人のキュートなわちゃわちゃ感に注目。

■『STAR』なにわ男子オフショット

7人全員が白タキシードでギュッと寄り添う仲良しショット。