「まさにホームのような雰囲気！」森保ジャパンの人気ぶりに海外メディアも驚き。ベースキャンプ地で熱狂的な応援
森保一監督が率いる日本代表は、北中米Ｗ杯に向けたモンテレイでの事前キャンプを終え、現在はベースキャンプ地のナッシュビルで活動している。
練習場には多くのファン・サポーターが詰めかけ、森保ジャパンのトレーニングを見守る。選手たちはサインや写真撮影に応じる。その様子を海外メディア『ESPN Asia』が公式Ｘで公開。以下のように綴る。
「サムライブルーはワールドカップのグループステージ期間中は、ナッシュビルを拠点とする。そして、彼らへの応援の熱狂ぶりを見れば、まさにホームのような雰囲気になりそうです！」
現地でも力強いサポートに支えられて、決戦に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スタンドには多くのファンが！ 現地でも森保ジャパンは超人気！
練習場には多くのファン・サポーターが詰めかけ、森保ジャパンのトレーニングを見守る。選手たちはサインや写真撮影に応じる。その様子を海外メディア『ESPN Asia』が公式Ｘで公開。以下のように綴る。
「サムライブルーはワールドカップのグループステージ期間中は、ナッシュビルを拠点とする。そして、彼らへの応援の熱狂ぶりを見れば、まさにホームのような雰囲気になりそうです！」
現地でも力強いサポートに支えられて、決戦に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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