盟友・鈴木茂＆井上艦が語る大滝詠一。一夜限りの貴重なトークイベントの模様がYouTubeにて公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』が、6月10日にリリース。これを記念して、大滝詠一の盟友・鈴木茂と井上艦によるトークイベントの模様が、YouTubeにて公開された。

■ふたりしか知らない大滝詠一にまつわる非常に貴重なエピソードも披露

国内外の幅広い世代から熱狂的に支持されている“日本ポップス界の巨人”大滝詠一。はっぴいえんど（細野晴臣、大瀧詠一、松本隆、鈴木茂）解散直後に設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の設立50周年を記念して、2025年に開催された一夜限りのプレミアムコンサートが6月10日にBlu-rayとして発売となった。

今作の発売を記念して、6月1日・2日に東京、大阪、名古屋にてライブフィルム上映イベントが開催。

東京・新宿で開催された上映会には、長年ナイアガラサウンドの屋台骨を支え続けてきたキーボード奏者・井上鑑と、国内外問わず多大な影響を与えたはっぴいえんどのメンバーとして知られる鈴木茂が各日に登壇。

司会は、1991年8月に“死後公開”を約束して行われたロングインタビューをまとめた『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』を発表した音楽評論家・萩原健太が担当。豪華かつプレミアムなトークイベントで、ふたりしか知らない大滝詠一にまつわる非常に貴重なエピソードが披露された。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』

■関連リンク

大滝詠一 OFFICIAL SITE

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/

大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/