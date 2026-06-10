コカ･コーラが展開する紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」初となる「サンリオキャラクターズ」との限定コラボボトル第2弾が登場。

「クロミ」と「はぴだんぶい」の夏らしいオリジナルデザインが描かれた限定コラボボトル6製品全30種類がラインナップされます☆

紅茶花伝「サンリオキャラクターズ」限定コラボボトル第2弾

発売日：2026年6月15日（月）※一部先行発売。また、なくなり次第終了となります

販売エリア：全国 ※取り扱いのない店舗があります。店舗への問合せは控えてください

紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいによる、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたいというブランドの想いがある「紅茶花伝」

2026年春に、世代を超えて愛されているサンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」との初のコラボレーションが実現し、今回第2弾となる限定コラボボトルが登場します。

期間限定で発売される限定コラボボトル第2弾は、爽やかな香りと後味でごくごく飲める味わいで人気を博している「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」です。

さらに2026春に新発売となったフルーツティー「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」と「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」のほか、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」、沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデン」シリーズも含む計6製品で展開。

「クロミ」「はぴだんぶい」が過ごす“それぞれの夏”をテーマに、夏らしい飲用シーンを描いた全30種類のオリジナルデザインが使用されています☆

紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー「クロミ」コラボレーションパッケージ

内容：650mlPET

爽やかな香りと後味でごくごく飲める「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」から登場する「クロミ」とのコラボレーションパッケージ。

子分の「バク」と共にバーベキューを楽しむ姿や

ハート柄の浴衣を着て夏祭りを楽しむシーン、

アイスクリームと紅茶花伝を手に満面の笑みを浮かべる、こんがり日焼けした「クロミ」

浜辺でサングラスをかけながらリラックスするシーンや

扇風機の前に座り大きくお口を開ける場面

「バク」を描いたサーフボードを乗りこなす姿や

大輪の花火をキラキラとした瞳で見つめる姿がプリントされています。

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー「はぴだんぶい」パッケージ

内容：440mlPET

紅茶のおいしい余韻が楽しめる「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」の「はぴだんぶい」コラボパッケージ第2弾。

こんがり焼けたバーベキューを前にご機嫌な表情を浮かべる「バッドばつ丸」のほか、

ねじり鉢巻きと浴衣がお似合いな、ウィンクする「ハンギョドン」

アイスクリームを手に満面の笑みを浮かべる「ポチャッコ」

こんがり日焼けしながらビーチパラソルの下でくつろぐ「あひるのペックル」

向日葵を手に扇風機の前で涼む「けろけろけろっぴ」

サーフボードを颯爽と乗りこなす「タキシードサム」のアップや、

メンバーみんなで花火鑑賞をする姿がプリントされています。

紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー「クロミ」パッケージ

さわやかな桃の味わいとすっきりとした紅茶の後味が楽しめる「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」

パッケージには足を組みながらビーチパラソルに身を預け、ウィンクする「クロミ」がプリントされています。

紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー「クロミ」パッケージ

さわやかなりんごの味わいとすっきりとした紅茶の後味が楽しめる「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」

頭巾と同じ色の水着を着た、日焼け姿の「クロミ」がレイアウトされています。

「紅茶花伝」アンバサダーの八木勇征さんが、「サンリオキャラクターズ」とのコラボを盛り上げる！SNS動画や屋外広告が登場

タイトル :【紅茶花伝】 八木勇征 「このスッキリが、ちょうどいい」篇 Kochakaden

屋外広告展開スケジュール：

・東京 ： 2026年6月15日（月）〜6月28日（月）

・大阪 ： 2026年6月29日（火）〜7月12日（火）

2025年秋に「紅茶花伝」のアンバサダーに就任した、FANTASTICS 八木勇征さんが再び登場。

6月15日より、YouTubeやInstagramなどで八木勇征さんのSNS動画を公開し、「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のすっきりとした味わいや、キャンペーンで当たる「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボレーションした「紅茶花伝」オリジナルグッズを紹介してくださいます。

さらに、東京・大阪にて八木勇征さんと「クロミ」がコラボレーションした屋外広告を展開。

八木勇征さんと「サンリオキャラクターズ」の特別なコラボレーションが、2026年夏「紅茶花伝」を通じて楽しめます。

「紅茶花伝」リアルサンプリングイベントを大阪・東京・千葉で開催

イベント名 : 紅茶花伝×サンリオ 無糖 アールグレイアイスティー サンプリング

実施場所：

ひらかたパーク（大阪府枚方市枚方公園町1-1​）開催日時：2026年7月25日（土）・ 7月26日（日）11時〜18時 イオン板橋ショッピングセンター（東京都板橋区徳丸2丁目6番1号）開催日：2026年8月22日（土）イオンモール八千代緑が丘（千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3）開催日：2026年8月23日（日）

※実施場所、日時については変更の可能性があります

限定コラボボトルが無料でもらえるサンプリングイベントを、大阪・東京・千葉で開催。

イベントでは「サンリオキャラクターズ」のオリジナルスイーツが楽しめるカフェワゴンや、フォトスポットも登場します。

「紅茶花伝」のスッキリとした味わいと、甘いスイーツのコラボレーションで、「ちょうどいいリフレッシュ」が体験できるイベントです。

「Coke ON」キャンペーン

応募期間：2026年6月15日（月）〜7月12日（日）

対象製品：Coke ON対応自動販売機で販売している「紅茶花伝」全製品 ※ご利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です

「紅茶花伝」をコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」からCoke ON対応自動販売機で購入された方に、通常のスタンプに加え、「サンリオキャラクターズ」の限定デザインスタンプを付与。

スタンプをためると、Coke ON対応自動販売機でお好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できる「Coke ON ドリンクチケット」がプレゼントされます。

こんがり日焼けした「クロミ」や、夏を楽しむ「はぴだんぶい」を描いたかわいらしい世界観を通じて、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」を届けてくれる限定ボトル。

紅茶花伝「サンリオキャラクターズ」限定コラボボトル第2弾は、2026年6月15日より販売開始です☆

© ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692

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