セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコット

登場時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ミニーマウス、ミッキーマウス、デイジーダック、ドナルドダック）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズの、転げてかわいい“ふわふわころりん”シリーズから、“赤いほっぺ”のマスコットが登場！

コロンとしたフォルムが愛らしい、ふわふわでもふもふの生地を使用したマスコットです。

赤く染めたほっぺに手をあてたポーズもとってもチャーミング☆

全長約5×5×10cmと持ち歩きしやすいサイズ感で、家の中はもちろん、お外でもぬい撮りが楽しめそう。

全部で4種類のキャラクターがラインナップされます。

ミニーマウス

カールした長いまつ毛が印象的な「ミニーマウス」のマスコット。

トレードマークでもある赤と白のドット柄のワンピースに、頭にはリボンがあしらわれています。

ミッキーマウス

全体的に淡い色合いに仕上げられた「ミッキーマウス」のふわふわころりんマスコット。

にっこりと微笑んでいるような優しい表情にも注目です。

デイジーダック

「デイジーダック」のふわふわころりんマスコットも登場。

お顔と体の白いもふもふがかわいらしく、頭のピンク色のリボンやくちばしは生地を変えています。

ドナルドダック

頭にはブルーの帽子、首元には真っ赤なリボンをつけた「ドナルドダック」のマスコット。

「デイジーダック」とペアで揃えればかわいさ倍増です！

今にもころころと転がりそうなユニークなマスコット。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコットは、2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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