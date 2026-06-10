頬に手をあてたお揃いのポーズ！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコット
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコット
登場時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（ミニーマウス、ミッキーマウス、デイジーダック、ドナルドダック）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズの、転げてかわいい“ふわふわころりん”シリーズから、“赤いほっぺ”のマスコットが登場！
コロンとしたフォルムが愛らしい、ふわふわでもふもふの生地を使用したマスコットです。
赤く染めたほっぺに手をあてたポーズもとってもチャーミング☆
全長約5×5×10cmと持ち歩きしやすいサイズ感で、家の中はもちろん、お外でもぬい撮りが楽しめそう。
全部で4種類のキャラクターがラインナップされます。
ミニーマウス
カールした長いまつ毛が印象的な「ミニーマウス」のマスコット。
トレードマークでもある赤と白のドット柄のワンピースに、頭にはリボンがあしらわれています。
ミッキーマウス
全体的に淡い色合いに仕上げられた「ミッキーマウス」のふわふわころりんマスコット。
にっこりと微笑んでいるような優しい表情にも注目です。
デイジーダック
「デイジーダック」のふわふわころりんマスコットも登場。
お顔と体の白いもふもふがかわいらしく、頭のピンク色のリボンやくちばしは生地を変えています。
ドナルドダック
頭にはブルーの帽子、首元には真っ赤なリボンをつけた「ドナルドダック」のマスコット。
「デイジーダック」とペアで揃えればかわいさ倍増です！
今にもころころと転がりそうなユニークなマスコット。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 赤いほっぺ ふわふわころりんマスコットは、2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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