「色気がすんごい」「モデルにしか見えない」日本代表コンビが女性誌表紙に降臨！ 洗練された“クールショット”に絶賛殺到「これでサッカーうまいのずるいて」
日本代表のMF中村敬斗とFW上田綺世が、“大人の魅力”あふれる姿で女性誌の表紙を飾り、ファンを沸かせている。
中村の公式インスタグラム『keito.ism.official』は６月９日、「6/10(水)発売の【anan】2499号スペシャルエディションの表紙を飾らせていただきます」と投稿。あわせて公開された表紙写真には、北中米ワールドカップに出場する日本代表戦士２人が登場した。
写真では、中村が黒のスーツ、上田がグレーのスーツを着用。ポケットに手を入れながら並び立ち、クールな表情でカメラを見つめる。ピッチ上とはひと味違う洗練された雰囲気を漂わせている。
女性週刊誌『anan』のスペシャルエディションの表紙を務めた２人の姿に、ファンも即反応。SNS上では「やばい」「モデルにしか見えない」「色気がすんごいの」「モデルさんに負けないビジュ」「中村敬斗爽やか〜」「これでワールドクラスにサッカーうまいのずるいて」「俳優と言われても違和感が無いな」といったコメントが相次いだ。
日本代表の主力として注目を集める２人だが、今回はプレーではなくビジュアル面で話題を独占。W杯を控えるなか、ピッチ外でも抜群の存在感を見せつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「モデルさんに負けない」中村敬斗＆上田綺世、“大人スーツ姿”の表紙ショット！
中村の公式インスタグラム『keito.ism.official』は６月９日、「6/10(水)発売の【anan】2499号スペシャルエディションの表紙を飾らせていただきます」と投稿。あわせて公開された表紙写真には、北中米ワールドカップに出場する日本代表戦士２人が登場した。
女性週刊誌『anan』のスペシャルエディションの表紙を務めた２人の姿に、ファンも即反応。SNS上では「やばい」「モデルにしか見えない」「色気がすんごいの」「モデルさんに負けないビジュ」「中村敬斗爽やか〜」「これでワールドクラスにサッカーうまいのずるいて」「俳優と言われても違和感が無いな」といったコメントが相次いだ。
日本代表の主力として注目を集める２人だが、今回はプレーではなくビジュアル面で話題を独占。W杯を控えるなか、ピッチ外でも抜群の存在感を見せつけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「モデルさんに負けない」中村敬斗＆上田綺世、“大人スーツ姿”の表紙ショット！