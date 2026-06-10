日経平均6万8000円！プロが狂乱のAI相場の裏で密かに仕込む「ネクスト・メガテーマ」とは

日経平均株価が6万8,000円という未踏の領域を突き進む中、市場の熱狂はとどまることを知らない。しかし、歴戦のファンドマネージャーたちは、すでに半導体の一極集中相場の「次」を見据え、虎視眈々と新たなポジションを構築している。国内グロース・IPO株のスペシャリストであり、独自のファンダメンタルズ分析で市場のミスプライスを鋭く突くfundnote株式会社のファンドマネージャー・川合直也氏。同氏が牽引するクロスオーバーファンドは、次世代の市場を牽引するメガテーマをどう捉えているのか。プロならではの視点が光る緻密なバリュエーション戦略の真髄を余すところなく語ってもらった。（取材日：2026年5月28日）（取材・文／ちょる子）みんかぶプレミアム連載「fundnote 川合・神谷の目」