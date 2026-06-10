元ABCテレビでフリーのヒロド歩美アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。6月6日と7日に大阪・万博記念公園 東の広場で行われた、ダウンタウンの浜田雅功がCEOが務める音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル2026」にドラマーとして登場したことを報告した。



【写真】浜ちゃんとも息もピッタリ！プロのドラマーみたい

「ごぶごぶフェス2026 終了」と投稿。「去年はSNS担当として参加しましたが、今年は、ドラム担当として参加しました」と記し、ステージで浜田と共演する写真などを掲載。1年前に趣味でドラムを始めたところ、浜田から「来年のごぶごぶフェスで叩いてみるか！」と誘われたという。



続けて「練習と本番を支えてくださった、GOBU GOBU BANDの堂島孝平さん、小島翔さん、岡本啓佑さん、森夏彦さん、sugarbeansさん、溝口和彦さん 感謝してもしきれません！」とつづり、「引っ張ってくれた太輝さん、そしてとてつもない景色を見せてくれた浜田さん、ありがとうございました」とした。



フォロワーからは「元気いただきました！」「上手やしめっちゃカッコ良かったです」「これからはドラムとアナウンサーの二刀流ですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）