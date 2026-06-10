「奥さまの影響？」柿谷曜一朗、“部屋出るまで”ルーティン公開「あっという間にイケメンの出来上がり」
元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんは6月9日、自身のInstagramを更新。ルーティン動画を公開しました。
【動画】柿谷曜一朗の美肌
コメントでは「あっという間にイケメンの出来上がりー 今日も素敵です！」「さすが奥さんのルーティン解説してるだけあって、肌ケアばっちりですね！」「かなりお肌に気をつけてますね 奥さまの影響？」「お肌ツヤツヤですね」「寝起きのよーちゃん見れてうれしい」「国宝級イケメン貴公子」「ウーン男前」「すでに日焼けしてません？」「フィスライン綺麗すぎないですか？絶対年齢嘘ついてる笑」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】柿谷曜一朗の美肌
「肌ケアばっちりですね！」柿谷さんは「#FIFAWorldCup」と添え、1本の動画を投稿。「モンテレイでの部屋出るまで」と題し、モーニングルーティンを公開しました。まず歯を磨いてひげを剃り、フェイスパックをしながらパソコンで作業をしています。ヘアセットをして服を着替えたら、格好いいオンの姿が完成です。
「夫婦トレーニング」動画も！4月22日には「夫婦トレーニング」動画を投稿していた柿谷さん。互いの筋力が必要な体勢を披露しています。ファンからは「柿谷さんも凄いけど、丸高さんも凄い！！」「これは奥さんの体幹をほめるべき笑」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)