イスラエルがイランの監視カメラ映像をAIで分析してハメネイ師の位置を特定したことを受けてロシアはプーチン大統領を警護する監視システムの一部を一時停止
現地時間2026年2月28日にイスラエルがイランへ先制攻撃を実施し、首都テヘラン中心部を爆撃した際に、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が死亡しています。この攻撃について、ハメネイ師と側近らが会談する場所と日時を、交通監視カメラにハッキングすることでイスラエル諜報機関が特定していたとされています。これを受けてロシアの治安機関は、ウラジーミル・プーチン大統領とその側近を保護するための特別な監視システムの一部を停止したことが関係者の証言により明らかになりました。
イスラエル諜報機関はアメリカとの共同作戦による先制攻撃を開始する前に、数千台のカメラで収集された数百万時間の映像を、AIを用いて解析することでハメネイ師と側近らが会談する場所を割り出していたと報じられています。
また、ウォール・ストリート・ジャーナルとアクシオスが作戦に詳しい情報筋から得た話によると、アメリカは作戦を支援するためにAnthropicのClaudeを使用したとのこと。AnthropicはClaudeを「大規模な国内監視」と「完全自律型兵器」に使用することを制限しており、制限を撤廃するように求められた国防長官の要求を拒否したことで、国防長官はAnthropicを「国家安全保障に対するサプライチェーンリスク」として指定するように指示していました。一方で、これらの指示と同日に実行されたイランへの軍事作戦でClaudeが使用されていた可能性があるというわけです。なお、具体的にどの用途でClaudeが使われていたかは不明であり、監視カメラの分析に用いられたというAIの種類も分かっていません。
アメリカ軍がイランへの先制攻撃にAI「Claude」を使用したとの報道、開発元のAnthropicとの関係断絶宣言の直後に - GIGAZINE
イランでは通貨の暴落と物価高騰に対して全土で抗議デモが2025年12月から発生しており、その対策として政権は群衆を監視するために新たな監視カメラを設置しています。事情に詳しい地域当局者によると、イスラエルはこれらの新しいカメラをリアルタイムでハッキングすることに成功し、政権が治安維持のために利用する準軍事組織である「バスィージ」の構成員に関する情報を得たそうです。さらに、ドライブレコーダーや一般的な交通カメラから収集された映像データ、ドローンで収集された検問所での移動パターンと言ったデータも情報収集網の重要な要素となっています。
監視カメラをAIで大規模に分析したという報道を受け、ロシアの治安機関はプーチン大統領とその側近を保護するため、監視システムの一部を停止しました。事情に詳しい2人の関係者によると、モスクワ市民を監視する約30万台のカメラとは別の監視システムについて一時的に停止し、技術者たちがインターネットから監視カメラを完全に遮断するための調査を徹底して実施した後、監視網は再稼働されたとのこと。
実際に、ロシア連邦保安庁(FSB)長官のアレクサンドル・ボルトニコフ氏は2026年6月初週ごろ、地方の治安責任者に対し「ロシアの大規模な監視体制が弱点となり、国民を監視するためのシステムが、そのまま敵国による監視システムになり得る」と警告していました。ロシア国営通信社の報道では、ボルトニコフ氏は「アメリカとイスラエルによるイラン指導者の暗殺は明確な警告です。犠牲者の居場所は、テヘランの監視システムに仕込まれたソフトウェアのバックドアによって特定されました」と述べていたとされています。
報道について、プーチン大統領の報道官であるドミトリー・ペスコフ氏はメディアのコメント要請に応じませんでした。
また同様の事例として、インド政府はイスラエルによるテヘランの監視カメラシステムへのハッキングが報じられてから約1か月後の2026年4月1日を期限として、中国製カメラの国内への持ち込みを禁止する厳格な期限を設定しています。