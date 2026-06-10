＜才能の裏には…＞大人の顔色を見て遠慮する子。先回りして夫婦で協力！解決までの道【第4話まんが】
私はミサコ（38）。姉妹2人を育てています。次女のアキ（小4）は地元のスイミングスクールに通っていました。ところが、本人の思わぬところで才能を発揮し、お友だちに嫉妬をされたり距離を置かれたりしたことが原因で、スクールをやめたいと悩んでいました。そんなときコーチに、大きなスクールを紹介してもらったのです。そのスクールでの体験はとても楽しそうで、アキのそんな様子を久しぶりに見て私も嬉しく思ったのです。ただ、大きなスクールは今までよりもかなり遠くなるという、別の問題が発生しました……。
アキは本当に優しい子なのです。
家族に迷惑がかかると思えば、「行きたくない」と本音を隠すような子なので、そこが心配です。
アキが私の顔色を見て決断しないように、事前に旦那と相談して、対策をしっかりしようと思いました。
「アキ、送迎のことは大丈夫だから。いきたかったらいっていいんだよ」
パッと明るい表情になったアキ。しかし嬉しい顔もつかの間、やはり遠慮をはじめました。
「でも私のせいで大変になっちゃうなら、そこまでは……」
目標に向かって本気で習いごとをしている子どももいれば、アキのようにただ楽しみたい子どももいるでしょう。
どちらがいいとか悪いとかはありませんが、どんな雰囲気を求めているかも、自分の子どもに合ったスクール選びのポイントだとわかりました。
アキは今、とても楽しそうに泳いでいます。楽しさの後に成績がついてくればいい。私はそう思っています。
これからも、家族で何か困ったことがあれば共有して調整して、支え合って生きていきたいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
アキは本当に優しい子なのです。
家族に迷惑がかかると思えば、「行きたくない」と本音を隠すような子なので、そこが心配です。
アキが私の顔色を見て決断しないように、事前に旦那と相談して、対策をしっかりしようと思いました。
「アキ、送迎のことは大丈夫だから。いきたかったらいっていいんだよ」
パッと明るい表情になったアキ。しかし嬉しい顔もつかの間、やはり遠慮をはじめました。
「でも私のせいで大変になっちゃうなら、そこまでは……」
目標に向かって本気で習いごとをしている子どももいれば、アキのようにただ楽しみたい子どももいるでしょう。
どちらがいいとか悪いとかはありませんが、どんな雰囲気を求めているかも、自分の子どもに合ったスクール選びのポイントだとわかりました。
アキは今、とても楽しそうに泳いでいます。楽しさの後に成績がついてくればいい。私はそう思っています。
これからも、家族で何か困ったことがあれば共有して調整して、支え合って生きていきたいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香