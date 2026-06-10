「函館ＳＳ・Ｇ３」（１３日、函館）

クラスペディアとともに函館スプリントＳに臨む小崎は、初夏のこの一戦を人馬ともにキャリアアップの起点にと気合を込めている。

クラスペディアは２歳時に小倉２歳Ｓ、３歳時には葵Ｓと重賞で２着に好走。４歳初戦となった前走も持ち時計を更新して１分７秒６でＶ。小崎は「前走はベストパフォーマンスを引き出せましたが、今回も結果を出すには前走以上のパフォーマンスを引き出さないといけないですね。少しずつ良くなって、着実に階段を上がっています」と重賞初制覇へ力を込める。

気合が入る理由がある。夏シーズンは福島と新潟を主戦場にする予定。函館で乗ったあとは栗東に戻らず、美浦を拠点に滞在する。「ローカルで勝ち星を積み重ねたい。関東の厩舎とも、しっかりつながりを作るのが目標。だから、このタイミングでアピールしなければなりません」ときっぱり。１８年函館２歳Ｓ（アスターペガサス）以来となるＪＲＡ重賞２勝目を飾れば、絶好のセールスポイントになるはず。充実の夏へ、北海道シリーズの開幕戦を疾風のように駆け抜ける。