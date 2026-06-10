土屋太鳳・佐藤勝利・井ノ原快彦ら「ボーダレス」クランクアップ「このメンバーに出会えて幸せ」
【モデルプレス＝2026/06/10】女優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜よる9時〜）より、井ノ原快彦などの豪華キャストがクランクアップを迎えた。
【写真】佐藤勝利ら、感動のクランクアップの様子
本作は「踊る大捜査線」や「教場」などのヒット作を生み出し、日本のドラマに革命を起こしてきた脚本家・君塚良一氏による完全新作。。トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマだ。
警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった“縄張り争い”を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた、警察庁関東管区警察局＜移動捜査課＞は、大型トラック、通称：一番星を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“爆走する捜査本部”。今作ではそこに属する、どこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が、強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決する様を痛快に描写。同時に、さまざまな背景、過去を抱え、＜移動捜査課＞にやってきたメンバー1人ひとりの生き様、人間模様を描いた同作も最終回を迎える。
最終回の放送を前に、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』のキャスト陣が続々クランクアップ。約3カ月にわたる撮影期間を振り返り、万感の思いを口にした。移動捜査課の課長・赤瀬則文を演じた井ノ原は「毎日本当に楽しい撮影でした」と振り返り、「2人の素敵な主演にひっぱってもらってとても幸せです」とＷ主演の土屋と佐藤に感謝を伝えた。
仲沢桃子を演じた土屋のクランクアップでは、W主演としてともに座長を務めた黄沢蕾役の佐藤から、“桃子”の名にちなみ、ピンクの花束が。土屋の撮了に合わせて大集合した移動捜査課のメンバーを前に、涙をこぼしながら「一番星のメンバーのみなさん、支えてくださっているスタッフの皆さんに出会えて、本当に幸せでした」と、感謝の気持ちを言葉にした。また、Ｗ主演としてともに時間を過ごした佐藤には「蕾としていつも隣で支えてくれて感謝しています」と土屋。「私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした」と、涙と笑顔で撮影を終えた。
そして佐藤のクランクアップには土屋が駆けつけ、“黄沢”にちなんだ黄色の花束をプレゼント。撮影がない中、ロケ場所まで来てくれた土屋に「桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います」と感謝した佐藤。「イノッチがつないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います」と、晴れやかな表情で語った。（modelpress編集部）
3カ月間ありがとうございました。『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』という作品に出演し、そのタイトルにちなんで、いろいろなことを教わりました。“ボーダレス”ってすごく深い意味があるのだなと思いました。この思いをずっと自分の心の中で巡らせ続けていければと思っています。【一番星】のメンバーの皆さん、支えてくださっているスタッフの皆さん、応援してくださっている方々に出会えたこと、本当に私は幸せ者だなと思います。そして、勝利くん。もう泣いちゃう…！ 蕾として、いつも座長として、隣で支えてくださり感謝しています！イノッチ（井ノ原）、一生尊敬し続けます。理想の上司といったら絶対イノッチです。（北大路）欣也さんと共演させていただいたのは私の一生の宝物ですし、栄ちゃん（横田栄司）はキャリアと知識があるからこそ、温かく見守ってくださいました。ひろちゃん（優香）は素敵な笑い声で現場に幸せを、シリアスなシーンでは本気で戦った表情を見せてくださり、こうちゃん（田中幸太朗）は、コミュニケーションの幅を広げてくださいました。本当に皆さんに感謝しています。『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした。この栄養が見ている皆さんにもしっかり伝わるように、最終回まで頑張っていきたいと思います！
本当に本当に、3カ月間ありがとうございました！ これだけ楽しくみなさんとやらせていただけて、最高のチームでしたし、大変な撮影ではあったと思うのですが、楽しくみんなで走れたかなと思います。そして、桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います。イノッチが（『特捜9』から）つないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。北大路さんをはじめとして、優香さんもそうですし、栄ちゃんも、こうちゃんも、松谷（鷹也）さんも、今野（浩喜）さんも、出てくださったたくさんの豪華なゲストの方も…本当に最高でした！ 僕はずっと一緒にいたいなと思うので、僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います！
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◆土屋太鳳＆佐藤勝利W主演「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」
本作は「踊る大捜査線」や「教場」などのヒット作を生み出し、日本のドラマに革命を起こしてきた脚本家・君塚良一氏による完全新作。。トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマだ。
◆土屋太鳳・佐藤勝利・井ノ原快彦らがクランクアップ
最終回の放送を前に、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』のキャスト陣が続々クランクアップ。約3カ月にわたる撮影期間を振り返り、万感の思いを口にした。移動捜査課の課長・赤瀬則文を演じた井ノ原は「毎日本当に楽しい撮影でした」と振り返り、「2人の素敵な主演にひっぱってもらってとても幸せです」とＷ主演の土屋と佐藤に感謝を伝えた。
仲沢桃子を演じた土屋のクランクアップでは、W主演としてともに座長を務めた黄沢蕾役の佐藤から、“桃子”の名にちなみ、ピンクの花束が。土屋の撮了に合わせて大集合した移動捜査課のメンバーを前に、涙をこぼしながら「一番星のメンバーのみなさん、支えてくださっているスタッフの皆さんに出会えて、本当に幸せでした」と、感謝の気持ちを言葉にした。また、Ｗ主演としてともに時間を過ごした佐藤には「蕾としていつも隣で支えてくれて感謝しています」と土屋。「私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした」と、涙と笑顔で撮影を終えた。
そして佐藤のクランクアップには土屋が駆けつけ、“黄沢”にちなんだ黄色の花束をプレゼント。撮影がない中、ロケ場所まで来てくれた土屋に「桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います」と感謝した佐藤。「イノッチがつないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います」と、晴れやかな表情で語った。（modelpress編集部）
◆土屋太鳳（仲沢桃子・役）コメント
3カ月間ありがとうございました。『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』という作品に出演し、そのタイトルにちなんで、いろいろなことを教わりました。“ボーダレス”ってすごく深い意味があるのだなと思いました。この思いをずっと自分の心の中で巡らせ続けていければと思っています。【一番星】のメンバーの皆さん、支えてくださっているスタッフの皆さん、応援してくださっている方々に出会えたこと、本当に私は幸せ者だなと思います。そして、勝利くん。もう泣いちゃう…！ 蕾として、いつも座長として、隣で支えてくださり感謝しています！イノッチ（井ノ原）、一生尊敬し続けます。理想の上司といったら絶対イノッチです。（北大路）欣也さんと共演させていただいたのは私の一生の宝物ですし、栄ちゃん（横田栄司）はキャリアと知識があるからこそ、温かく見守ってくださいました。ひろちゃん（優香）は素敵な笑い声で現場に幸せを、シリアスなシーンでは本気で戦った表情を見せてくださり、こうちゃん（田中幸太朗）は、コミュニケーションの幅を広げてくださいました。本当に皆さんに感謝しています。『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした。この栄養が見ている皆さんにもしっかり伝わるように、最終回まで頑張っていきたいと思います！
◆佐藤勝利（黄沢蕾・役）コメント
本当に本当に、3カ月間ありがとうございました！ これだけ楽しくみなさんとやらせていただけて、最高のチームでしたし、大変な撮影ではあったと思うのですが、楽しくみんなで走れたかなと思います。そして、桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います。イノッチが（『特捜9』から）つないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。北大路さんをはじめとして、優香さんもそうですし、栄ちゃんも、こうちゃんも、松谷（鷹也）さんも、今野（浩喜）さんも、出てくださったたくさんの豪華なゲストの方も…本当に最高でした！ 僕はずっと一緒にいたいなと思うので、僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います！
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