米１０年債利回り低下 原油相場が一時８５ドル台まで急落＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油相場が一時８５ドル台まで急落＝ＮＹ債券

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 4.120（-0.042）

米10年債 4.517（-0.046）

米30年債 4.997（-0.039）

期待インフレ率 2.342（-0.019）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが低下。本日は原油相場が急落し、ＷＴＩが一時８５ドル台まで下落。米国債利回りも連れて低下した。原油安については、米エネルギー省のライト長官が、ホルムズ海峡を通過する船舶交通量が非常に顕著に増加していると米ＣＮＢＣのインタビューで述べたことも材料視。



明日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表されるが、ＦＲＢのタカ派姿勢をさらに裏付ける内容となるか注目される。



この日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+４０（前営業日：+４０）。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 4.192％（WI：4.189％）

応札倍率 2.64倍（前回：2.54倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト