デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は投打双方のタイトルを獲った最初の選手を取り上げる。

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投打の二刀流が珍しくなかった創成期のプロ野球とはいえ、出色の働きを見せたのが景浦だった。１９３６年秋のシーズンでは、まず投手として２冠を制する。８試合に登板し６勝０敗、勝率１０割。防御率０・７９は、現在もシーズン記録で歴代２位に位置する。

翌年からは打者として大活躍を見せる。３７年春から３季連続でタイトルを獲得。３７年春４７打点、同年秋には打率・３３３、３８年春は３１打点。まさに「戦前の大谷翔平」ともいえる、圧巻の存在感だった。後に監督を務めた松木謙治郎に「大打者となるとこの景浦と中西（元西鉄）、王（巨人）の三名を挙げたい」と書き記された。

もっともその個性は、大谷の対極にあった。大食漢でもあり、甲子園近くですき焼きの会食があった際には「一貫目」（約４キロ）を平らげたという。気分が乗らない日は、守っていても打球に反応しないこともしばしば。当時の石本秀一監督は日記にこう書き残し、嘆き続けたという。

「本日も景浦、打球を追わず、捕らず、打っても走らず、理由不明−」。（デイリースポーツ・高野勲）

答え 景浦将（タイガース）