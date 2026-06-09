【マツキヨ】ドラッグストアの域を超えた！ 値段以上の価値がある「隠れた名品」7選
マツモトキヨシといえば、いわずと知れたドラッグストアの大手。医薬品だけでなく、美容用品、日用品、食品など、幅広く取り扱っている便利なお店です。2021年には「マツモトキヨシホールディングス」と「ココカラファイン」が経営統合し、ますますパワーアップしています。
マツキヨココカラ＆カンパニーのオリジナル商品として発売したコスメ「レシピオ」や「ザ・レチノタイム」がヒットしているほか、さまざまなPB商品（プライベートブランド商品）やコラボ商品など隠れた名品があります。
今回は、マツモトキヨシで買えるおすすめのPB商品・コラボ商品などをご紹介します。
NB商品（ナショナルブランド商品）としては花王のキッチン泡ハイターが有名ですが、マツモトキヨシの「キッチン泡ブリーチ 大容量」は商品名通り520mlという大容量。本体（スプレー付き）は税込239円、付替用は税込173円とコスパがいい商品です。
カビ防止のために定期的にやっておきたいお風呂の防カビ剤。マツモトキヨシの「お風呂の防カビ剤 くん煙タイプ」は3個セットで税込1408円。防カビ期間は最長2.5カ月となっています。メーカーはアース製薬です。
乾燥する時期だけでなく、飛行機に乗って旅行する人の必需品ともなっている、濡れたシートを入れられるマスク。「就寝用 のど・うるおいMASK ぬれマスク」は5枚入りで税込437円。NB商品だと3＋1枚入りの商品をよく見かけますが、それよりさらに1枚多く入ってお得です。
傷を早く治す効果が期待できるハイドロコロイド。NB商品のハイドロコロイド絆創膏が有名ですが、マツモトキヨシにも種類豊富にあります。絆創膏タイプももちろんいいですが、今回筆者がイチオシしたいのは「手で切れるハイドロコロイドパッド」、3m巻で税込968円です。好きな位置でカットできるので、ちょっとした傷口はもちろん、逆に大きな傷口にも部位のカーブに合わせて使うことができます。
マツモトキヨシはPB商品の飲料や食料品も豊富です。その中でも特におすすめしたい2品。レモン75個分のビタミンC（1500mg）を配合した「matsukiyo ビタミンC1500」500mlで税込105円と、「matsukiyo エクストロングスパークリングウォーター」500mlで税込73円。エクストロングスパークリングウォーターは、天然水を使用した強炭酸水です。
ロート製薬「メラノCC」のマツキヨ・ココカラファイン限定のフェイスパックです。画像左が「集中対策プレミアムマスク」30枚入りで税込998円、画像右が「集中対策プレミアムマスク高保湿タイプ」20枚入りで税込998円です。
昨年発売されるやいなや、SNSでも話題となったKATEのマツキヨ・ココカラファイン限定商品「マルチアイライナーブラシ」税込1320円。KATE独自設計の安定している持ち手と斜めカットが特徴で、目元、口周り、鼻周りのシェーディングやハイライトを狙った位置に入れられると人気です。
・2重取り：現金での支払いでもマツキヨココカラポイントとdポイントの2つが付きます
・3重取り：クレジットカードで支払えば、上記にプラスしてクレジットカードポイントが付きます
・4重取り：ANAやJALのクレジットカードの場合、マツモトキヨシはマイル特約店になっているので、クレジットカード支払いのポイントとは別に、マイルももらえるので4重取りとなります
今回は、筆者がマツモトキヨシでリピート購入しているものの中でも、特におすすめしたい7品をご紹介しました。これ以外にも幅広いジャンルのPB商品やオリジナル商品が棚に並んでいるので、マツモトキヨシが近くにある人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
マツキヨココカラ＆カンパニーのオリジナル商品として発売したコスメ「レシピオ」や「ザ・レチノタイム」がヒットしているほか、さまざまなPB商品（プライベートブランド商品）やコラボ商品など隠れた名品があります。
キッチン泡ブリーチ 大容量
NB商品（ナショナルブランド商品）としては花王のキッチン泡ハイターが有名ですが、マツモトキヨシの「キッチン泡ブリーチ 大容量」は商品名通り520mlという大容量。本体（スプレー付き）は税込239円、付替用は税込173円とコスパがいい商品です。
matsukiyo お風呂の防カビ剤 くん煙タイプ
カビ防止のために定期的にやっておきたいお風呂の防カビ剤。マツモトキヨシの「お風呂の防カビ剤 くん煙タイプ」は3個セットで税込1408円。防カビ期間は最長2.5カ月となっています。メーカーはアース製薬です。
matsukiyo 就寝用 のど・うるおいMASK ぬれマスク
乾燥する時期だけでなく、飛行機に乗って旅行する人の必需品ともなっている、濡れたシートを入れられるマスク。「就寝用 のど・うるおいMASK ぬれマスク」は5枚入りで税込437円。NB商品だと3＋1枚入りの商品をよく見かけますが、それよりさらに1枚多く入ってお得です。
matsukiyo 手で切れるハイドロコロイドパッド
傷を早く治す効果が期待できるハイドロコロイド。NB商品のハイドロコロイド絆創膏が有名ですが、マツモトキヨシにも種類豊富にあります。絆創膏タイプももちろんいいですが、今回筆者がイチオシしたいのは「手で切れるハイドロコロイドパッド」、3m巻で税込968円です。好きな位置でカットできるので、ちょっとした傷口はもちろん、逆に大きな傷口にも部位のカーブに合わせて使うことができます。
コスパがいいドリンク各種
マツモトキヨシはPB商品の飲料や食料品も豊富です。その中でも特におすすめしたい2品。レモン75個分のビタミンC（1500mg）を配合した「matsukiyo ビタミンC1500」500mlで税込105円と、「matsukiyo エクストロングスパークリングウォーター」500mlで税込73円。エクストロングスパークリングウォーターは、天然水を使用した強炭酸水です。
マツキヨ・ココカラファイン限定「メラノCC フェイスパック」
ロート製薬「メラノCC」のマツキヨ・ココカラファイン限定のフェイスパックです。画像左が「集中対策プレミアムマスク」30枚入りで税込998円、画像右が「集中対策プレミアムマスク高保湿タイプ」20枚入りで税込998円です。
マツキヨ・ココカラファイン限定「KATE マルチアイライナーブラシ」
昨年発売されるやいなや、SNSでも話題となったKATEのマツキヨ・ココカラファイン限定商品「マルチアイライナーブラシ」税込1320円。KATE独自設計の安定している持ち手と斜めカットが特徴で、目元、口周り、鼻周りのシェーディングやハイライトを狙った位置に入れられると人気です。
マツキヨはポイント3重取り・4重取りができるポイ活時代の今、マツモトキヨシはまさにポイ活向けのお店です。
・2重取り：現金での支払いでもマツキヨココカラポイントとdポイントの2つが付きます
・3重取り：クレジットカードで支払えば、上記にプラスしてクレジットカードポイントが付きます
・4重取り：ANAやJALのクレジットカードの場合、マツモトキヨシはマイル特約店になっているので、クレジットカード支払いのポイントとは別に、マイルももらえるので4重取りとなります
今回は、筆者がマツモトキヨシでリピート購入しているものの中でも、特におすすめしたい7品をご紹介しました。これ以外にも幅広いジャンルのPB商品やオリジナル商品が棚に並んでいるので、マツモトキヨシが近くにある人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)