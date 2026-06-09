「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）

阪神が５イニング連続で被弾し、２０年８月１日のＤｅＮＡ戦以来、６年ぶりの１試合５被弾を食らった。さらに、この回は２被弾で１０年８月１日の中日戦以来、１６年ぶりの１試合６被弾となった。

初回は栗原、二回に野村、三回に再び栗原、そして四回にも再び野村に一発を浴びていた。五回にドラフト１位の立石（創価大）が意地の一発を放ったが、その裏に椎葉が近藤にも２ランを許した。

さらに、五回無死二塁から牧原大にも２ランを浴びた。１６年ぶりの屈辱となったが、前回の６被弾の試合は打ち合いの末に制している。ここから猛虎打線は意地を見せることができるのか。

昨年の日本シリーズも全５試合で５被弾とパワーの違いを見せつけられていた。

ＳＮＳでは「ソフトバンクがエグイ」「ソフトバンクつっよ」「凄いっすね」「ソフトバンクさすが」の声が続々。中継で解説を務めた阪神ＯＢ・掛布雅之氏は「初めてですよ。１チームで（５イニング連続）６本。びっくりしましたねえ。凄い試合を見ています」と驚いた。

六回はバッテリーを交代し、門別、嶋村のコンビでようやく無失点。７点ビハインドで七回に入った。