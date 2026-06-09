【商品回収】人形町今半の「老舗の合挽ハンバーグ」が交換対象に。賞味期限が2年長く記載される
人形町今半が一部店舗で販売したレトルトのハンバーグにおいて、賞味期限の誤表示によるリコールが発生しました。本来の期限よりも2年長く表示されてしまっているため、該当店舗の購入者はお手元の製品を早めにご確認ください。
【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細
販売期間は店舗によって異なりますが、2026年4月17日〜5月24日の間に、日本橋郄島屋店、横浜郄島屋店、池袋西武店、水天宮駅前店の4店舗で販売された計38個が対象です。対象商品を誤って長期間保管・喫食することのないよう、該当の賞味期限（2028年5月27日）が記載された商品を所有している場合は、直ちにメーカーの案内に従いましょう。
また、対応については、「株式会社人形町今半 精肉惣菜部（TEL：0120-0298-44）」への問い合わせをおすすめします。事故を未然に防ぐために、日頃から消費者庁公式Webサイトのチェックをしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細
交換・返金対象は計38個人形町今半「老舗の合挽ハンバーグ（デミグラスソース、和風おろしソース）」において、賞味期限の印字を本来「2026年5月27日」とすべきところ、「2028年5月27日」と誤って記載されていることが判明しました。出荷時のラベラーの設定を手入力してしまった人為的ミスが原因とされており、これを受け、5月28日より交換および返金対応が始まっています。
最新情報の確認を公表行政機関等や事業者からの追加情報があった場合には、リコール情報サイトの掲載内容が更新されることがあります。リコール品の取扱いについては、必ず事業者の公式サイトなどで最新情報をご確認ください。
また、対応については、「株式会社人形町今半 精肉惣菜部（TEL：0120-0298-44）」への問い合わせをおすすめします。事故を未然に防ぐために、日頃から消費者庁公式Webサイトのチェックをしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)