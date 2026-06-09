名古屋市の地下鉄の駅のホームドアが6月8日、１つの駅を除き、すべての駅に設置されました。最後に残された「上小田井駅」に設置できないのには、“ある理由”がありました。

■乗客の安全守るため…ホームドアの設置“残り1駅”に





列車との接触や、ホームから転落を防ぐ「ホームドア」。



8日、名古屋市営地下鉄鶴舞線・赤池駅の1・2番線ホームで運用が始まり、これで名古屋市交通局が管理する駅、全てにホームドアが設置されました。

ホームドアは2024年10月、庄内緑地公園駅で鶴舞線として初めて運用が始まり、費用およそ60億円をかけて、およそ1か月に1駅のペースで整備が進められてきました。



そんな中、鶴舞線で唯一ホームドアが設置されていないのが上小田井駅です。

名古屋市交通局 坂田龍基さん：

「上小田井駅は名鉄さまとの共同使用している駅でございまして、駅の管理者が名鉄さまとなっております。可動式ホーム柵を整備するにあたっても、駅の管理者である名鉄さまが実施することになっています」

■扉の数や位置などに違いが…ホームも狭く





上小田井駅は地下鉄鶴舞線の起点であると同時に、名鉄犬山線の列車も乗り入れる共同使用駅で、ホームには地下鉄と名鉄、異なる車両が次々と発着しています。

名古屋市交通局 坂田龍基さん：

「名鉄線は扉の数や位置、様々な車両に対応する必要があるので課題があると伺っております」



視覚障害者団体からは設置を求める声も上がっています。



愛知視覚障害者協議会 寺西昭さん：

「上小田井駅はホームが狭くて、階段横などはいつも危険を感じる駅です。あそこに『ホーム柵があればな』と本当に思いますので、名鉄と交通局が協議をぜひ進めていただいて、早期に上小田井駅にも設置をしていただきたい」



安全性向上を願う声に対し、交通局も対応を急ぎたい考えです。

名古屋市交通局 坂田龍基さん：

「交通局としては全駅の設置を目標としておりますので、一日でも早く上小田井駅にホーム柵が設置できるよう頑張って参りたいと思っています」



一方、名鉄は、「設置に際しては解決すべき課題が様々あり、すぐに整備できる状況にはないが、候補の一つとして検討している」としています。

■「ホームドア」設置には多くの壁…解決策は？





東海地方ではJR東海や名鉄の主要駅など一部で設置が進んでいますが、ホームドアの設置には多くの壁があります。



鉄道ジャーナリストの梅原淳さんによりますと、ホームドアは1つでおよそ500～600キロと、とても重いのが特徴です。

地下鉄はホームがコンクリート製で強度があり、工事が進めやすいですが、地上にある古い駅は、盛り土でできていることも多く、補強が必要になり、巨額の費用がかかります。

また、ホームドアがあると、停止位置により正確に止まる必要があり、そのため手動運転では、よりゆっくり止まるため時間がかかり、数多くの車両が止まる駅だと、ダイヤに影響が出てしまうそうです。



さらに、ドアの位置が違っていたり、車両の数がまちまちだったりすると、ドアの開口部を合わせづらく、設置が難しいとのことです。



こうした問題に対し、近畿地方ではロープが上下することで、乗客の安全を守る「昇降式ホーム柵」が設置されている駅があります。

重いドアではなくロープのため、支える柱が小さくて済み、等間隔である必要もなく、JR西日本では大阪駅や京都駅など8駅に設置されています。