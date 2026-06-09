南アランド円は９．７３４０付近、南アＧＤＰ発表控えて＝ロンドン為替



南アランドは対円で9.7340付近で推移している。このあと、日本時間午後6時には南アGDPが発表される。



実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00

予想 1.6% 前回 0.8%（前年比)



前年比の市場予想は1.6%と、前回の0.8%から大幅な加速が見込まれる。南アフリカ経済の長年の足かせとなっていた電力不足（計画停電）の緩和や、主要輸出品であるコモディティ価格の底堅さが成長を後押しした可能性がある。



予想通り、または予想を上回る強い数字となれば、南アフリカ中銀の利下げ転換への警戒感が後退し、南アフリカランド（ZAR）の買い材料になり得る。一方で、根強い失業率の高さや構造的課題が上値を抑える懸念もあり、回復の「持続性」が示されるかどうかが焦点だ。



ZAR/JPY 9.7340

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