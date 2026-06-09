「日経225ミニ」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限29万3209枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の29万3209枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 293209( 293209)
ソシエテジェネラル証券 212669( 212669)
バークレイズ証券 87351( 87351)
SBI証券 76445( 41353)
楽天証券 55404( 26456)
松井証券 25636( 25636)
日産証券 18253( 18253)
JPモルガン証券 8875( 8875)
サスケハナ・ホンコン 8172( 8172)
三菱UFJeスマート 12110( 7344)
マネックス証券 4770( 4770)
ゴールドマン証券 4549( 4547)
ビーオブエー証券 3545( 3545)
HSBC証券 2898( 2898)
野村証券 2384( 2384)
BNPパリバ証券 2056( 2056)
フィリップ証券 1882( 1882)
モルガンMUFG証券 1666( 1666)
インタラクティブ証券 1141( 1141)
みずほ証券 974( 974)
UBS証券 1032( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3716( 3716)
ソシエテジェネラル証券 3236( 3236)
バークレイズ証券 2757( 2757)
SBI証券 1758( 772)
楽天証券 1130( 548)
三菱UFJeスマート 406( 242)
JPモルガン証券 230( 230)
フィリップ証券 227( 227)
松井証券 124( 124)
マネックス証券 91( 91)
日産証券 64( 64)
インタラクティブ証券 30( 30)
ドイツ証券 18( 18)
野村証券 7( 7)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 204( 204)
ソシエテジェネラル証券 142( 142)
フィリップ証券 60( 60)
JPモルガン証券 45( 45)
楽天証券 47( 27)
SBI証券 46( 24)
マネックス証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 19( 11)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 293209( 293209)
ソシエテジェネラル証券 212669( 212669)
バークレイズ証券 87351( 87351)
SBI証券 76445( 41353)
楽天証券 55404( 26456)
松井証券 25636( 25636)
日産証券 18253( 18253)
JPモルガン証券 8875( 8875)
サスケハナ・ホンコン 8172( 8172)
三菱UFJeスマート 12110( 7344)
マネックス証券 4770( 4770)
ゴールドマン証券 4549( 4547)
ビーオブエー証券 3545( 3545)
HSBC証券 2898( 2898)
野村証券 2384( 2384)
BNPパリバ証券 2056( 2056)
フィリップ証券 1882( 1882)
モルガンMUFG証券 1666( 1666)
インタラクティブ証券 1141( 1141)
みずほ証券 974( 974)
UBS証券 1032( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3716( 3716)
ソシエテジェネラル証券 3236( 3236)
バークレイズ証券 2757( 2757)
SBI証券 1758( 772)
楽天証券 1130( 548)
三菱UFJeスマート 406( 242)
JPモルガン証券 230( 230)
フィリップ証券 227( 227)
松井証券 124( 124)
マネックス証券 91( 91)
日産証券 64( 64)
インタラクティブ証券 30( 30)
ドイツ証券 18( 18)
野村証券 7( 7)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 204( 204)
ソシエテジェネラル証券 142( 142)
フィリップ証券 60( 60)
JPモルガン証券 45( 45)
楽天証券 47( 27)
SBI証券 46( 24)
マネックス証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 19( 11)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース