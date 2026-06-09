「TOPIX先物」手口情報（9日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万132枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万132枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20132( 20132)
ABNクリアリン証券 17276( 17276)
JPモルガン証券 9971( 9875)
バークレイズ証券 9774( 9774)
ゴールドマン証券 27177( 7329)
シティグループ証券 7143( 7143)
モルガンMUFG証券 5188( 5072)
UBS証券 7607( 4793)
ビーオブエー証券 8682( 4074)
HSBC証券 4008( 4008)
BNPパリバ証券 3856( 3856)
野村証券 9947( 3347)
日産証券 2663( 2663)
サスケハナ・ホンコン 1548( 1548)
みずほ証券 1014( 1014)
SMBC日興証券 888( 888)
SBI証券 867( 851)
インタラクティブ証券 368( 368)
三菱UFJ証券 100( 100)
ドイツ証券 63( 63)
三菱UFJeスマート 32( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11560( 11560)
JPモルガン証券 8203( 8107)
シティグループ証券 7017( 7017)
ABNクリアリン証券 6345( 6345)
ゴールドマン証券 17923( 4819)
UBS証券 7220( 4406)
HSBC証券 3887( 3887)
BNPパリバ証券 3546( 3546)
野村証券 3262( 3262)
バークレイズ証券 3139( 3139)
モルガンMUFG証券 2892( 2776)
日産証券 2394( 2394)
ビーオブエー証券 6834( 2226)
みずほ証券 1050( 1050)
SBI証券 940( 940)
SMBC日興証券 897( 897)
インタラクティブ証券 283( 283)
三菱UFJ証券 100( 100)
ドイツ証券 74( 74)
光世証券 25( 25)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 20132( 20132)
ABNクリアリン証券 17276( 17276)
JPモルガン証券 9971( 9875)
バークレイズ証券 9774( 9774)
ゴールドマン証券 27177( 7329)
シティグループ証券 7143( 7143)
モルガンMUFG証券 5188( 5072)
UBS証券 7607( 4793)
ビーオブエー証券 8682( 4074)
HSBC証券 4008( 4008)
BNPパリバ証券 3856( 3856)
野村証券 9947( 3347)
日産証券 2663( 2663)
サスケハナ・ホンコン 1548( 1548)
みずほ証券 1014( 1014)
SMBC日興証券 888( 888)
SBI証券 867( 851)
インタラクティブ証券 368( 368)
三菱UFJ証券 100( 100)
ドイツ証券 63( 63)
三菱UFJeスマート 32( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11560( 11560)
JPモルガン証券 8203( 8107)
シティグループ証券 7017( 7017)
ABNクリアリン証券 6345( 6345)
ゴールドマン証券 17923( 4819)
UBS証券 7220( 4406)
HSBC証券 3887( 3887)
BNPパリバ証券 3546( 3546)
野村証券 3262( 3262)
バークレイズ証券 3139( 3139)
モルガンMUFG証券 2892( 2776)
日産証券 2394( 2394)
ビーオブエー証券 6834( 2226)
みずほ証券 1050( 1050)
SBI証券 940( 940)
SMBC日興証券 897( 897)
インタラクティブ証券 283( 283)
三菱UFJ証券 100( 100)
ドイツ証券 74( 74)
光世証券 25( 25)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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