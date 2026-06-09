　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万132枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　 20132(　 20132)
ABNクリアリン証券　　 　　　 17276(　 17276)
JPモルガン証券　　　　　　　　9971(　　9875)
バークレイズ証券　　　　　　　9774(　　9774)
ゴールドマン証券　　　　　　 27177(　　7329)
シティグループ証券　　　　　　7143(　　7143)
モルガンMUFG証券　　　　　　　5188(　　5072)
UBS証券　　　　　　　 　　　　7607(　　4793)
ビーオブエー証券　　　　　　　8682(　　4074)
HSBC証券　　　　　　　　　　　4008(　　4008)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　3856(　　3856)
野村証券　　　　　　　　　　　9947(　　3347)
日産証券　　　　　　　　　　　2663(　　2663)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1548(　　1548)
みずほ証券　　　　　　　　　　1014(　　1014)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 888(　　 888)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 867(　　 851)
インタラクティブ証券　　　　　 368(　　 368)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　　 100)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　63(　　　63)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　32(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　 11560(　 11560)
JPモルガン証券　　　　　　　　8203(　　8107)
シティグループ証券　　　　　　7017(　　7017)
ABNクリアリン証券　　 　　　　6345(　　6345)
ゴールドマン証券　　　　　　 17923(　　4819)
UBS証券　　　　　　　 　　　　7220(　　4406)
HSBC証券　　　　　　　　　　　3887(　　3887)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　3546(　　3546)
野村証券　　　　　　　　　　　3262(　　3262)
バークレイズ証券　　　　　　　3139(　　3139)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2892(　　2776)
日産証券　　　　　　　　　　　2394(　　2394)
ビーオブエー証券　　　　　　　6834(　　2226)
みずほ証券　　　　　　　　　　1050(　　1050)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 940(　　 940)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 897(　　 897)
インタラクティブ証券　　　　　 283(　　 283)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　　 100)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　74(　　　74)
光世証券　　　　　　　　　　　　25(　　　25)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース