スペースX、スターリンク衛星29機を軌道投入　第1段ブースターは史上初の35回飛行を達成

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月8日、アメリカの発射場から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-35）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月8日 19時13分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地 SLC-40（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 V2 Mini 29機（Starlink Group 10-35）

今回の打ち上げにより、第1段ブースター「B1067」の飛行回数は35回に達しました。

Spaceflight Nowによると、B1067はSpaceXの「Falcon 9」第1段ブースターのなかで最も多く飛行している機体で、35回目の使用はFalcon 9として史上初です。

SpaceXはSEC（米証券取引委員会）への提出書類のなかで、Falcon 9の第1段ブースターは設計上、最大40回の飛行に耐えられると説明しています。なお、2026年6月9日時点で25回を超えて飛行したFalcon 9の第1段ブースターは、B1063（32回）、B1067（35回）、B1069（31回）、B1071（33回）、B1077（28回）、B1078（28回）、B1080（26回）の7機です。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

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