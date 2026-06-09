北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で２０２６年６月９日、桂田精一社長が裁判所に出廷しました。



争点となっている出航判断などを問われ、あいまいな受け答えをする場面もみられました。



（西郷記者）「たったいま、被告の桂田精一社長が姿を現しました」



スーツ姿で札幌地裁に入ったのは、知床遊覧船の桂田精一社長です。





２０２５年３月の初弁論に続き、２度目の出廷となりました。この裁判は２０２２年、知床沖で遊覧船が沈没し、２６人が死亡・行方不明となった事故で、乗客の家族ら３３人が被告の桂田社長と運航会社に対し、およそ１５億円の損害賠償を求めています。桂田社長の出航判断に過失があったかどうかが争点で、６月９日の口頭弁論では桂田社長の尋問が行われました。（桂田社長）「大変な事故を起こしてしまい、重く受け止めています。正直にここで話したいと思います」尋問の冒頭で、こう述べた桂田社長。その後、争点となっている出航判断について問われました。（被告側の弁護士）「（当日午前）波浪注意報を聞いてどう思った？」（桂田社長）「もちろん参考にはしました」（被告側の弁護士）「欠航の判断はしなかったのか？」（桂田社長）「知床の広域の予報であって、すぐに現実的にあらわれるわけではない。船長も荒れる前に戻ってくると言っていた」これまで桂田社長は海が荒れたら途中で引き返す「条件付き運航」を決めていたと主張しています。しかし、５月の裁判に出廷した運航会社の元従業員は、そうした条件付き運航の指示は「受けていなかった」と証言。双方の主張は食い違ったままです。そして、６月９日午後から始まった原告側の弁護士による尋問では、桂田社長の受け答えが一転しました。（原告側の弁護士）「なぜ岬まで行った？」（桂田社長）「心当たりは全くありません」（原告側の弁護士）「必ずルシャ湾コースで戻ってこいと伝えたか？」（桂田社長）「そのへんは覚えてないです」核心についてあいまいな証言を繰り返した桂田社長。６月９日の口頭弁論は、午後５時ごろまで続く予定です。