◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人・田中将大投手（３７）と則本昂大投手（３５）が古巣・楽天ナインと再会した。午後３時ごろ２人同時にグラウンドに姿を現し、三木肇監督やチームスタッフ、選手たちと笑顔であいさつを交わした。

則本はきょう９日、田中将は１１日に先発予定。ともに楽天とは移籍後初対決で、勝てば１２球団勝利を達成する。昨季まで古巣でプレーした則本は「１３年間数え切れないくらい投げて、いい思いも苦しい思いもしたマウンド。自分を成長させてくれた場所だし、ファンの皆さんにすごく感謝の気持ちがある。２年に１回しかない中で投げるチャンスが巡ってきたのはすごくうれしい」と登板前日に話していた。

２４年までプレーした田中将も「（特別な思いは）もちろんある。去年は交流戦で１試合も登板がなかった。今年、仙台でイーグルス戦があるというのはシーズン始まった時から頭にあったし、タイミングが合えば投げてみたいなと思っていた」と対戦に燃えていた。

１３年の日本シリーズで巨人を倒し頂点に立った２人。今度はジャイアンツのユニホームを着て仙台に帰ってきた。