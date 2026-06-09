歌手の森口博子（57）が、9日までに自身のブログを更新。人気歌手との意外な出会いについてつづった。

「日本テレビ『ヒルナンデス！』に出演させていただきました」と書き出した森口。同日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）にの出演したことを報告した。

「駅直結ビル全階で巡るンデス」の企画で「いとうあさこちゃん、藤あや子さんと、美味しいものにたくさんウキウキ」と共演者について言及。「生まれ変わっていく新宿駅の『イイトルミネ』＆『ニュウマン新宿』！絶対に知っておいてほしい最新情報を大公開！」と見どころを紹介した。

「実は、藤あや子さんとは、デビュー前の高校生のからご一緒していました」と前置きして「デビューのきっかけになりました『NHK抜き歌謡天国』で、藤さんは秋田名人、私は福岡名人。NHKホールで行われました、全国チャンピオン大会でお会いしているんです」と回想。「その頃から、本当にお美しかったので、ハッキリと覚えていますふんわりボブの髪型まで。藤さんは、私の母親の事まで覚えてて下さって感激です」と振り返った。

「いつも、歌番組でお会いすると勝ち抜き歌謡天国の話で、二人して、グッとくるのです」と藤をべた褒め。「いつまでも、艶っぽくて、温かくて明るいお人柄も素敵です」と大絶賛した。