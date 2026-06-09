阿部亮平が千鳥ノブとスーツ姿で並び「阿部ちゃんって背が高いんだなぁ」「スタイルの良さ半端ない」「ビジュ良」の声！ノブからの絶賛＆後輩ACEesへのコメントも話題

【写真＆動画】阿部亮平＆千鳥ノブのコメント／ACEes深田竜生・浮所飛貴・佐藤龍我のコメント 他

『ジャンオニ!!!』（フジテレビ系）の公式Xが更新。Snow Manの阿部亮平と千鳥のノブのコメント動画が公開された。

6月13日に放送される同番組は、阿部がゴールデン初MCを務める“三つ巴鬼ごっこ”バラエティー。プレーヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれ、賞金をかけて対決する。

■千鳥・ノブが阿部亮平を絶賛！

動画では、グレーのスーツにネクタイを合わせた阿部と、チェック柄のスーツにイエロー系のネクタイを合わせたノブが番組の見どころを紹介。息の合ったやり取りを見せながら、番組の魅力を語った。

阿部が初MCの感想を語る場面もあり、ノブは阿部について「これからのMC界に新たな人が誕生」と絶賛。さらに、姿勢の良さにも触れていた。

■阿部亮平は後輩・ACEes深田竜生についても語る

また、注目選手として、阿部は後輩であるACEesの深田竜生を挙げ、「かなり活躍してた。俊足を活かしていた」とコメントした。

SNSでは「阿部ちゃんのMC楽しみ！」「スーツスタイルあいかわらずかっこいい」「ビジュ良」「思いっきり笑うのかわいい」「品格ヤバい」「あべちゃん嬉しそう」「阿部ちゃんって背が高いんだなぁ」「スタイルの良さ半端ない」「ACEesの名前出してくれて嬉しい」「推しが推しの話をしてる」などの声が寄せられている。