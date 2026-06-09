冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」を使って作る“だし巻き卵”が、SNS上で話題になっています。それを受けて、6月9日の「たまごの日」、「アイラップ」の公式「X」アカウントがレシピを公開しています。

【画像】ぷるっぷるおいしそう… アイラップで作る“だし巻き卵”のレシピ

5分で作るプルプルだし巻き卵

公式アカウントは、「簡単な上、余計な洗い物も出ないので、忙しい時にもオススメですね」とコメント。「5分で作るプルプルだし巻き卵」と題したレシピを紹介しています。

【用意するもの】

・豆腐（絹ごし）…150〜175グラム

・卵…2個

・白だし…小さじ2（お好みで調整）

【作り方】

（1）アイラップに材料をすべて入れ、豆腐をつぶすようにもむ。つぶす際に袋へ圧力がかからないよう、指先でつぶす。

（2）容器に材料を入れた袋を入れ、袋の口は結ばず折りたたんでおく。

（3）電子レンジ（600ワット）で4分加熱し、切り分けたら完成。仕上がりがゆるい場合、加熱後に袋を開けずに蒸らすか、少しずつ加熱時間を増やす。

SNS上では、「アイラップ」で作るだし巻き卵について、「ぷるぷるでやみつきになる」「バタバタしてる時でもチンしてパパっと作れるのはとてもありがたい」「簡単すぎて笑えた！飽きるまで毎日作ってしまいそう」「めっちゃおいしかった。うちは砂糖足した」などの声が上がっています。