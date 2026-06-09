SixTONES田中樹が、膝上15cmのミニスカート姿を披露。くりぃむしちゅー有田哲平から「もうこういうのやらなくても…」とツッコまれるシーンがあった。

【映像】田中樹、膝上15cmのミニスカートで美脚露わ

6月8日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ） 赤木裕（たくろう）が登場した。

番組では、ゲストらがミニスカートを穿いて様々な競技に挑戦し、パンチラしたら即失格という名物企画「ミニスカート陸上2026」を開催。上田に加え初登場の中谷と赤木で構成する芸人軍団“上田チーム”と、3年ぶり4回目の出場となる田中がリーダーを務め同じく初登場の猪狩とメンディーが参加する“アイドルチーム”に分かれて競い合った。

トップアイドルらしからぬミニスカ姿の田中に、有田は笑いながら「もう、こういうのやらなくてもいい位置にいってらっしゃるんじゃ…」と恐縮。田中も「そのつもりで、僕、3年間頑張ってきたつもりだったんですけど」とはにかむと一同大爆笑となった。

しかし続けて上田が「てか君、この番組これしか来ないよな？」と鋭くツッコむと、田中は「てか、これしか呼ばないじゃないですか！」と猛抗議した。

（くりぃむナンタラ）