宮舘涼太の“私服感”あるレイヤードコーデに反響！オーバーサイズTシャツ×タートルネックの新鮮スタイルに「カジュアルもお似合い」「スタイリングめちゃくちゃ好き」「爽やかイケメン」の声

関連：【写真】華やか衣装からカジュアル衣装まで着こなす宮舘涼太

Snow Manの宮舘涼太がInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、ファッションにも注目が集まっている。

■宮舘涼太、タートルネック×オーバーサイズTシャツでラフな魅力

公開されたのは、『ラヴィット！』のスタジオセットを背景に撮影された1枚。

宮舘は、黒のタートルネックにチャコールグレーのオーバーサイズTシャツをレイヤード。スリムなブラックデニムパンツを合わせ、首元にはモノトーンのネックレスをプラスし、ゆったりとしたシルエットながら洗練された着こなしを見せている。

普段の華やかな衣装とはひと味違う、私服のようなリラックス感が漂うコーディネートに。モノトーンを基調としたシンプルな装いながら、宮舘らしい上品さも感じさせる。

また、“ラヴィットポーズ”を作りながら少し上からのカメラを見つめる表情も印象的。落ち着いた色味のファッションが、大人っぽい雰囲気をさらに引き立てている。

ファンからは「朝からお顔がいい」「カジュアルなお洋服もお似合い」「いつもと違うテイストで新鮮」「爽やかイケメン」「珍しいスタイルじゃない？」「ブラックコーデかっこいい」「今日の舘様のスタイリングめちゃくちゃ好き」などの声が寄せられている。