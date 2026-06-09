ライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で5月度の大賞が選出された

熱戦を盛り上げるリーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」5月度の大賞が8日、発表された。ノミネートされた6人の中から、公式配信番組「JERAセ・リーグ レジェンドLIVE」内でレジェンドOBによる選考が行われ、ヤクルトの山野太一投手が受賞した。

山野以外のノミネート選手は、阪神・立石正広内野手、DeNA・度会隆輝外野手、巨人・浦田俊輔内野手、中日・大野雄大投手、広島・栗林良吏投手。山野は6人のレジェンドOBのうち5票を集めた。残り1票は大野だった。

山野は3、4月も4勝1敗と好成績を記録し、2か月連続のノミネートとなっていた。5月も好調を持続し、登板した4試合で3勝無敗、月間防御率1.44と安定した投球で選考委員の票を集めた。阪神OBの鳥谷敬氏は「先月から続けていいピッチングをしてヤクルトを支えている」と評価。巨人OBの高橋氏も「（3、4月の成績を踏まえ）合わせ技ではないが、そこが一番の決め手」と頷いた。

また、今年から新設された最大限の“エネルギッシュさ”と“パワフルさ”を発揮したプレーを表彰する「月間Energy賞」は、中日・田中幹也内野手が受賞した。もうひとつの新設賞である完全試合や連続イニング無失点、連続無失策など“偉大なゼロ”を称える「特別賞Mr.ZERO」は、該当者なしとなった。

「月間JERAセ・リーグAWARD」は、JERA セ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流戦を除く）で、公式記録員が勝利に最も貢献した選手を独自の視点でノミネート。月間単位でチーム別に集計を行い、最多回数の選手をチーム代表選手として選出する。「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」の中で、レジェンドOB6人によって月間大賞選手が選ばれる。

選考を行った6球団のレジェンドOBは以下の通り（敬称略）

・阪神 鳥谷敬

・広島 前田智徳

・DeNA 佐々木主浩

・巨人 高橋由伸

・ヤクルト 宮本慎也

・中日 川上憲伸（Full-Count編集部）