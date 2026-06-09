「大きなプロジェクトを任された！」

――そう聞いて、ガッツポーズした次の瞬間、あなたは何をするだろうか。多くのビジネスパーソンが**“ここでの初動”で勝負を決め損ねている**ことを、ご存じだろうか。新卒からITコンサルタントとして20年、数百本のプロジェクトを率いてきた著者の話題書​『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』には、大きなタスクを与えられた瞬間に「絶対にやってはいけない2つのこと」が書かれている。

三流は、もらった瞬間に「着手」する

「待ってました！」と気合いを入れ、その日のうちにパソコンを開いて作業を始める

――これが三流の動き方だ。

責任感が強い人ほど、こうなる。

しかし、著者はこの行動を「最も失敗確率が高いパターン」だと断じる。

なぜか。

ほとんどの大きなタスクの裏には、「未整理の問題」が潜んでいるからだ。

それを見ずに走り出すと、必ずこう言われる――

「そういう意味じゃなかったんだよね」

そして大量の手戻りが発生する。

二流は、もらった瞬間に「スケジュールを引く」

少し慣れたビジネスパーソンは、ここで一段冷静になる。

「まずは段取りからだ」と、スケジュールを引き始める。

これは三流より圧倒的に良い。

しかし、著者はこれもまだ“二流”だと言う。

大きなタスクを与えられたとき、最初にやってはいけないことがあります。

それは「すぐに作業に入ること」と「すぐにスケジュールを立てること」の2つです。

まず立ち止まって、次の2つを自問してください。



・なぜ、このタスクが必要なのか？

・本当に困っているのは、誰なのか？



――『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』より

スケジュールから引いてしまうと、「作成・レビュー・修正」と書いただけの、形だけの空っぽの計画ができあがる。

中身が決まっていない計画は、計画ではない――著者は厳しく指摘する。

一流は「問い」をラフに書き出してから動く

では一流は、何から始めるのか。

著者が紹介する答えは、「着手前に6つの観点をラフに書き出す」こと。

具体的にはこうだ。

・必要な基礎情報は何か（誰が、何に、どれだけ困っているか）

・社内の成功事例を探す（似た壁を越えた人が必ずいる）

・複数の選択肢を用意する（最低3つ）

・自分なりのベスト案を決め切る（理由も3つ準備）

・勝ち筋となる進め方を描く（期間や日付はまだ決めない）

・予測されるリスクを先に潰す

これを箇条書きでメモした後で初めて、スケジュールを引く――これが、著者が言う一流の段取りだ。

「1〜2日立ち止まっても構わない。的はずれなまま走り続けるより、はるかに安い投資だ」と著者は書く。

“ウイニングロード”が見えた状態でつくる計画は、驚くほどスムーズに作成できるようになるのだ。

「成果が出ていないと感じるなら、今の延長線でがんばるのではなく、

働き方そのものを変える勇気が必要」

――その第一歩は、「やらない仕事を決めること」、つまり“捨てる勇気”だ。

「すぐ動く人」が、実は一番遅い

仕事のできる人を観察していると、面白い共通点がある。

それは、大きな仕事を渡されたとき、その場でスラスラと“段取り”を書き出して見せられること。

著者によれば、これは決して天才的なひらめきではなく、頭の中で6つの観点を高速で整理しているからできる芸当だという。

明日、上司から重そうな案件を渡されたら――。

まずパソコンを開く前に、ノートに6つの問いを書き出してみてほしい。

たったそれだけで、あなたの仕事は「すぐ動く三流」から、「正しい方向に最短で進む一流」に変わる。

（本記事は、書籍『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』を元に作成したものです）