【風、薫る 第53回あらすじ】シマケンが病院へ りんに頼んだこととは
【モデルプレス＝2026/06/09】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第53話が、6月10日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第2弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。
そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第53話／6月10日（水）放送
シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第2弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。
そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
（modelpress編集部）
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