ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月8日（月）〜6月14日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■魚座（うお座）

カード：死神（正位置）

終わらせて始める週。惰性だけで続けてきたものを思い切って手放そう。中途半端な延命は、ただの時間の無駄でしかない。完全な区切りこそが次の展開を呼び込む。怖がらず終止符を打とう。空いた両手に必ず新しいものが乗ってくる。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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