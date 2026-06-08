演歌歌手の水森かおり（52）が8日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、ご当地ソングへの思いを語った。

各都道府県のご当地を歌い、「ご当地ソングの女王」の異名を持つ。現在まで45都道府県を歌っている。パーソナリティーの高田文夫から「日本統一だよ。専売特許」と背中を押されると、水森は「申し訳ないですよ」と恐縮した。残り2県は「福岡と徳島です」という。

29の地域で観光大使を務めていることが紹介されると、高田から「掛け持ちしすぎだって…。気が入らないでしょう？1個1個に。分かってないでしょう？今日、私はここに来てるんだって」「何がおいしいか、言えないでしょう？」などと、いじられまくった。水森は「そんなことない。言えますよ。全国各地の行く先々が一番好きという」と応じた。

問題は、どちらのご当地ソングを先に歌うか。水森は「2つになって気づいちゃったんですけど、次はどっちなんだって、凄く難しくて」と悩みを打ち明けた。高田も「福岡も徳島も、黙ってないよ？どっち来るんですか？こっち残すんですか？ってなるよ」とあおった。

水森は「難しいですよね。できれば、（敵を）作りたくない。あえて触れないっていう…」と、話題にしないことを提案。しかし、高田からは当然のごとく、「そうはいかないだろう」とツッコミが入った。

最後の最後に訪れた難問。水森は「でも、常に思ってますよっていうのは、伝えたいです、ここで」と話すにとどめた。