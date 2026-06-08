歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子の長男でミュージシャンのWATARU（37）が6日、Instagramを更新。3歳の誕生日を迎えた次女との“顔出し”2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】次女との“顔出し”2ショットや長渕剛を含めた3世代ショット

2021年2月に結婚を発表し、4歳の長女・Lalaちゃん、3歳の次女・Yulaちゃんを育てているWATARU。Instagramでは父・長渕剛との2ショットや、娘たちを含めた親子3世代ショットを披露し、「最高＆最強親子」「剛さん！おじいちゃんやってますね。かっこいいジィジ」などとも話題になっていた。

3歳の誕生日を迎えた次女との“顔出し”2ショットを公開

2026年6月6日の更新では、次女・Yulaちゃんが3歳の誕生日を迎えたことを報告し、“顔出し”親子ショットも披露。「本当は男の子で生まれるはずだったんじゃないか？と思うくらいヤンチャで、いつもパパ、パパ言ってどこに行くのも子猿のようにくっついてくる。あーもうはよ大きくなって自分で歩いてくれーとか思う時はしょっちゅうだけど、最近いつまでくっ付いていてくれるだろうかとよく思うようになった。子どもの成長は早いね。本当におめでとうYula」とつづった。

WATARUの投稿には、「可愛過ぎる、Yulaちゃん」「めっちゃイイ笑顔」「本当にいい父ちゃんや、最高」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）