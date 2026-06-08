8日午後、船越監督が会見に臨み百年構想リーグを総括しました。



■船越優蔵監督

「結果的に7位だったのは優勝を目指してやってきた中では残念な結果だった。優勝を目指す選手たちの取り組みがすばらしくかったことと、日々 進化していった点は非常に実りのあるリーグ戦だった。」



1試合平均の失点数は0.94(グループ1位)と守備の成長を評価した一方、1試合平均の得点数は1.17(グループ6位)に留まり攻撃には課題が残るとしました。J1昇格を目指す8月開幕のシーズンに向けて取り組みたいことを聞かれると･･･。



■船越優蔵監督

「ビルドアップ(攻撃の組み立て)中盤でボールをどう動かすかは(練習に)入れていきたい。サイドを起点にどう崩すかとか限定的な状況のトレーニングを入れたい。」



同席した野澤社長は、このオフの補強について言及しました。



■野澤洋輔社長

「補強に関する予算はアクセルを弱めるつもりはない。J1復帰の可能性を最大限広げられるチーム作りをしてと、(補強の担当者に)お願いしています。」



J1昇格へ、秋春制初年度となる新シーズンは8月に開幕します。