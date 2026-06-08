ペレ、マラドーナ、ドログバ…貴重映像でひもとくワールドカップ事件簿
きょう8日放送のNHK『映像の世紀バタフライエフェクト』（後10：00）では、「熱狂が揺らした世界FIFAワールドカップ事件簿」とのテーマで届ける。
【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載
独裁者ムッソリーニがファシズムを喧伝したイタリア大会、敗戦国・西ドイツの誇りを取り戻した“ベルンの奇跡”、差別と闘う南アフリカの黒人たちを奮い立たせたペレ、冷戦の代理戦争と目された東西ドイツ戦、軍事政権崩壊の引き金となったアルゼンチン大会。
大国に抗う反骨の象徴となったマラドーナ、祖国コートジボワールの内戦を止めたドログバ。貴重映像満載で描くワールドカップの熱狂。それは単なるスポーツの祭典ではない。
【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載
独裁者ムッソリーニがファシズムを喧伝したイタリア大会、敗戦国・西ドイツの誇りを取り戻した“ベルンの奇跡”、差別と闘う南アフリカの黒人たちを奮い立たせたペレ、冷戦の代理戦争と目された東西ドイツ戦、軍事政権崩壊の引き金となったアルゼンチン大会。
大国に抗う反骨の象徴となったマラドーナ、祖国コートジボワールの内戦を止めたドログバ。貴重映像満載で描くワールドカップの熱狂。それは単なるスポーツの祭典ではない。