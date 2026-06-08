モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、パーソナリティーを務める7日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。夫のタレント大倉士門の日課を明かした。

4月に双子の男女が誕生したばかりのマヂカルラブリー村上がゲスト。みちょぱは第1子妊娠中で「私も含め旦那もパパになる予定なので。何かアドバイスありますか？」と“先輩”として助言を求めると、村上は「日記じゃない？ 日記までいかなくてもいいけど、気持ちを書いておくのよ」と話した。

また「もう（出産が）いよいよだっていうぐらいの時の、ふとした時の夜とかにその時の気持ちを書いておくと、生まれたところから世界が違うから。その時のやつ見返して、ああ〜と思う」と感慨に浸っているようで、「節目に携帯に2行ぐらいの文章をメモってたりはしたのよ。はたちの誕生日とか。そういうのを後で見返すと趣深くていいのよ」と語った。

みちょぱは「へえ〜！ 違うんだ！」と興味深げに聞いていたが「こんだけすごい優しく教えていただいて申し訳ないんですけど、うちの旦那は毎日日記書く人なんです、元々」と大倉の日課を告白。「本当にまめなぐらい、携帯のメモ帳に日付とその日の出来事とその感情を全部書くんです。何年もやってる」と説明した。

長々と日記を勧めてきた村上が「止めろよもっと早く。泳がすなよ。あなたがやったらいいじゃない」とツッコミを入れると、みちょぱは「私も実はちょっとやってる。これは妊娠してから書くようになりました。最初の方は体調のあれ（波）があったから。思い出し用に書こうっていうので」と振り返っていた。