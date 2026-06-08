【40代が選ぶ】後輩力が高そうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「ジェシー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、後輩力が高そうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。圧倒的な表現力でグループの楽曲を支えながら、俳優やバラエティ番組でも存在感を発揮しています。バラエティー番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）の「八王子リホーム」企画では、元所属事務所の大先輩にあたる滝沢秀明氏の推薦で、タレントのヒロミに弟子入りを果たし、持ち前の明るさで周囲を和ませています。どんな現場でも先輩から可愛がられる、後輩力の高さと愛嬌が光るエンターテイナーです。
▼回答者コメント
「たくさんの先輩たちとご飯に行ったり関わりがあるから。色んな先輩たちからエピソードを聞くから」（40代女性／千葉県）
「持ち前のコミュニケーション能力で、先輩と仲良くするのが上手そうだから」（40代女性／東京都）
「どの世代の先輩芸能人にも上手くコミュニケーションを取って可愛がられていそうだと思います」（40代女性／奈良県）
見事1位に輝いたのは、なにわ男子のエース・大橋和也さんでした。大橋和也さんは「宇宙中を笑顔にしたい」という志を持つ、何事にも全力投球なアイドルです。現場ではポジティブなエネルギーで周囲を明るくするプロ意識を持っています。グループ内では年上のメンバーに甘えたり、先輩から可愛がられたりする天性の後輩力も持ち合わせており、人間力にあふれる魅力的な人物です。
▼回答者コメント
「実際の年齢より見た目も雰囲気も若く見えるし、笑顔が可愛らしいから。イヌっぽいキャラで甘えて先輩に可愛がってもらえそう」（40代女性／千葉県）
「勝手な偏見ですが、まだ若くてあどけなさが残るタイプと助けてあげたいなと思いそうな方を選びました。他の方は勝手に育ちそうというか、何なら先輩を追い抜いていきそうな方だなと思いました」（40代女性／東京都）
「頼れることもできるし、愛想もよい」（40代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：ジェシー（SixTONES）／40票
2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。圧倒的な表現力でグループの楽曲を支えながら、俳優やバラエティ番組でも存在感を発揮しています。バラエティー番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）の「八王子リホーム」企画では、元所属事務所の大先輩にあたる滝沢秀明氏の推薦で、タレントのヒロミに弟子入りを果たし、持ち前の明るさで周囲を和ませています。どんな現場でも先輩から可愛がられる、後輩力の高さと愛嬌が光るエンターテイナーです。
「たくさんの先輩たちとご飯に行ったり関わりがあるから。色んな先輩たちからエピソードを聞くから」（40代女性／千葉県）
「持ち前のコミュニケーション能力で、先輩と仲良くするのが上手そうだから」（40代女性／東京都）
「どの世代の先輩芸能人にも上手くコミュニケーションを取って可愛がられていそうだと思います」（40代女性／奈良県）
1位：大橋和也（なにわ男子）／46票
見事1位に輝いたのは、なにわ男子のエース・大橋和也さんでした。大橋和也さんは「宇宙中を笑顔にしたい」という志を持つ、何事にも全力投球なアイドルです。現場ではポジティブなエネルギーで周囲を明るくするプロ意識を持っています。グループ内では年上のメンバーに甘えたり、先輩から可愛がられたりする天性の後輩力も持ち合わせており、人間力にあふれる魅力的な人物です。
▼回答者コメント
「実際の年齢より見た目も雰囲気も若く見えるし、笑顔が可愛らしいから。イヌっぽいキャラで甘えて先輩に可愛がってもらえそう」（40代女性／千葉県）
「勝手な偏見ですが、まだ若くてあどけなさが残るタイプと助けてあげたいなと思いそうな方を選びました。他の方は勝手に育ちそうというか、何なら先輩を追い抜いていきそうな方だなと思いました」（40代女性／東京都）
「頼れることもできるし、愛想もよい」（40代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)