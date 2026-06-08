【銀牙スピンオフ】エリート気取りなのにポンコツ！？『銀牙伝説外伝！番犬ジョン‼』主人公・ジョンの愛すべきキャラクターを徹底解剖

名作『銀牙伝説シリーズ』のスピンオフギャグ漫画『銀牙伝説外伝！番犬ジョン 』。

本作の主人公であるシェパード犬の「ジョン」は、第1話から強烈な個性を発揮し、多くの読者の心を掴んでいます。

今回は、そんなジョンの「高すぎるプライド」と「それに伴わないポンコツ行動」という、ギャップ萌え必至のキャラクター性を深掘りして解説します！

自称「最も賢く勇敢」！エリート意識の高すぎる内面

ジョンのキャラクターを語る上で欠かせないのが、その高すぎるプライドです。

心の中のモノローグでは、自身のことを「我々シェパード犬は数ある犬種の中で最も賢く勇敢な種族」「警察犬 軍用犬・狩猟犬とあらゆる状況において人間と密接に関わっている」とエリート犬種であることを強く自負しています。

さらに、飼い主である美里（みさと）からの英語の指示（「John bring it!!」など）も完璧に理解しており、「主人への忠誠心が最も厚い犬種なのだ!!」と豪語するなど、心の中では非常に理知的でハードボイルドな性格をしています。

現実はポンコツ？フリスビーを「山鳥」と勘違い

しかし、その立派な内面とは裏腹に、実際の行動はツッコミどころが満載です。

ドッグランで他人が投げている空飛ぶ円盤（フリスビー）を見るとなぜか我を見失ってしまい、あろうことかフリスビーを「山鳥が飛んでいる――!!」と勘違いしてしまいます。

本人は大真面目に「ジョンの内に眠る狩猟犬の血が美里への忠誠心を狂わせる！」と思い悩んでいますが、被害に遭った別の犬からは「狩猟犬のお前にはオレのフリスビーが山鳥か何かに見えるんだろ？フンッ誰でもわかるわ！」と、そのおバカな思考回路を完全に見透かされてしまっています。

プライドより愛！あざといポーズで飼い主を魅了

フリスビーを横取りし続けた結果、美里が泣いている（実際はコンタクトレンズがズレただけ）と勘違いしたジョンは激しく動揺します。

他の犬から「主人に媚びて媚びまくれ！」とアドバイスを受けたジョンは、最初は「このオレにプライドを捨てろだと!?」と反発するものの、あっさりと「野生を捨てろか…やってみるか！」と翻意。

シェパードの威厳をかなぐり捨て、仰向けになって前足を丸めるという「あざとかわいいポーズ」を披露します。

結果的に美里を「ぐはっ」とメロメロにさせており、プライドよりも飼い主の愛情を優先する（？）打算的で可愛い一面を持っています。

結局は本能に勝てない！憎めない愛されキャラ

美里の機嫌を取り戻したジョンは、「あのボールはオレと美里との絆！鳥じゃあない！」「美里の期待に応えてみせる!!」と熱い決意を胸に走り出します。

しかし、感動的なモノローグとは裏腹に、結局くわえて戻ってきたのはまたしても他人のフリスビーという見事なオチをつけてくれます。

美里に「このおバカっ!!」と雷を落とされながらも、後日ちゃっかり自分用のフリスビーを買ってもらって「ご満悦な様子」を見せるジョン。

エリート気取りでカッコつけたいのに、結局は犬の本能や欲望に負けてしまう。

この絶妙な「ポンコツっぷり」こそが、ジョンが愛される最大の理由と言えるでしょう。