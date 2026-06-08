鈴木淳之介に続け――。彗星の如く現れたU-16代表のストライカーが面白い。帝京大可児で技を磨くFW高田憲慎が途中出場のアルゼンチン戦で１G１A

鈴木淳之介に続け――。彗星の如く現れたU-16代表のストライカーが面白い。帝京大可児で技を磨くFW高田憲慎が途中出場のアルゼンチン戦で１G１A