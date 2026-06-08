

佐々木希

佐々木希がこのほど、都内で、カレンダー『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス刊）発売記念取材会に臨んだ。

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デビュー20周年を記念した10年ぶりとなるカレンダーで自身の「素」の部分も収めた。なかでも、Tシャツに短パン、髪を「ちょんまげ」に結んだ自宅さながらのスタイルで撮った写真に、佐々木は「これは普段の私です。リアルに家でやっているので」とし、「自分の子供が撮ってくれたかのような、本当に（自然な）写真になっているかなと思います」と、飾らない日常の姿を忠実に再現したことを明かした。

また、司会者から20代や10代の頃と「全く変わらない」美しさを称賛されると「いやいや」と照れつつも、美の秘訣について問われると、「お水は１日２リットルくらい飲みます。あとはどんなに疲れていても、シャワーではなく湯船に浸かることはずっと続けています」と、日々のルーティンを語った。

二児の母となり「以前より体力がつき、たくましくなった」と語る彼女。日めくりとなっている本作を「永遠に使えるので、ぜひ永遠に使っていただけると嬉しいです」と、笑顔でアピールした。